公職和想像不同？他嘆「連補休都不敢請」 過來人安慰：已是爽缺
不少人考上公職後，才發現實際工作和想像落差不小。一名網友分享，近期剛錄取某地方政府的二級府外機關，擔任出納人員，報到至今僅兩個月，卻天天覺得事情做不完，幾乎踩在加班邊緣，再加上負責帶他的資深同事態度越來越不耐煩，讓他心裡壓力爆表，甚至萌生離職念頭，貼文一出後，引起廣大網友熱議。
這名網友在Dcard以「請問這是公務員的常態嗎？」為題，指出今年普考順利上榜、分發到第一志願，本以為工作會穩定，沒想到每天工作都做不完，連補休都不敢請。他坦言，自己目前還在摸索流程，加上前輩開始顯得不耐煩，讓他每天上班都感到焦慮，忍不住發問「等我上手之後會好轉嗎？還是這就是現在公務員的常態呢？」。
貼文一出後，不少網友都表示「加班邊緣而已，痛苦是比較出來的，加班是常態的路過」、「出納已經是很爽了」、「普考做出納已經很好了啦，有些機關出納丟給書記做，還要兼財管或收發」、「能做例行性業務的崗位都是好崗位了，事情多是多，勝在無腦不耗心力」、「正常，你只是還沒上手」、「還在適應期，有時候不要給自己太大壓力，快下班給的東西做不完就明天上班再做」。
此外，也有內行網友指出應該是年底比較忙，回應「年底出納本來就很忙，我待在鄉下分局這邊也是，這兩周一直看到會計跟出納上上下下要資料」、「年底會很忙，過了就正常」、「因為是年底吧？」、「因為是年底+新手吧，熟悉後會好很多」、「現在是年底，自然會稍忙些」。
