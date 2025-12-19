年輕人不做「1行業」？外籍員工成主力 勞動局示警：沒查證件恐觸法

台灣餐飲業缺工問題日益嚴重，許多民眾發現路邊小吃店或餐廳的從業人員外籍面孔越來越多。不少雇主直言，台灣年輕人對餐飲工作興趣缺缺，反觀外籍人士肯吃苦又耐操。不過，台北市勞動局對此特別示警，小吃店與攤販聘僱外籍人士有嚴格限制，若未經許可違法聘僱，最高恐面臨75萬元罰鍰。

一名網友在PTT發文表示，近期觀察到許多餐飲店的員工多為東南亞籍，推測是因為本國勞工流動率高，讓雇主轉而尋求較穩定的外籍人力。對此，許多網友深有同感，指出台灣年輕人寧願選擇外送或辦公室工作，也不願在環境較油膩辛苦的餐飲業久待，且容易因勞動條件與雇主發生摩擦；相比之下，外籍員工為了賺錢養家，往往更加珍惜工作機會，任勞任怨，甚至願意承擔較辛苦的班別，成為餐飲業眼中的救命稻草。

然而，台北市勞動局提醒雇主務必注意法規紅線。根據就業服務法規定，一般小吃店及攤販並不能隨意聘僱外籍移工（如廠工或看護工）。目前合法可聘用的對象，僅限於獲准居留的「外籍配偶」以及持有工作許可的「外籍學生」。

勞動局進一步說明，雇主在聘僱前必須嚴格查驗證件。若是聘僱外籍配偶，需核對身分證或居留證，以及依親戶籍資料正本；若是聘僱外籍學生，則必須檢查居留證、學生證及工作許可證正本，並建議拍照或影印留存。

勞動局強調，依據就業服務法第57條第1款規定，雇主若聘僱未經許可、許可失效或他人所申請聘僱的外國人，將被處以新臺幣15萬元至75萬元罰鍰；若5年內再犯，更將面臨刑事責任移送地檢署偵辦。因此，餐飲業者在緩解缺工燃眉之急的同時，務必確認聘僱對象是否合法，以免因小失大，誤觸法網。

