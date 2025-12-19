快訊

獨／北捷遭扔煙霧彈！男子疑「肉身擋彈」血流不止 台大急診現場曝光

北車遭丟煙霧彈1人命危 蔣萬安火速下令「最快速度逮捕嫌犯」

定案了！裕隆轉讓納智捷股權給鴻華先進 交易金額7.87億

聽新聞
0:00 / 0:00

年輕人不做「1行業」？外籍員工成主力 勞動局示警：沒查證件恐觸法

聯合新聞網／ 綜合報導
台北市勞動局提醒，僱用外籍人士須嚴格查驗居留證與工作許可，違者最高可罰75萬元。圖／聯合報系資料照片
台北市勞動局提醒，僱用外籍人士須嚴格查驗居留證與工作許可，違者最高可罰75萬元。圖／聯合報系資料照片

台灣餐飲業缺工問題日益嚴重，許多民眾發現路邊小吃店或餐廳的從業人員外籍面孔越來越多。不少雇主直言，台灣年輕人對餐飲工作興趣缺缺，反觀外籍人士肯吃苦又耐操。不過，台北市勞動局對此特別示警，小吃店與攤販聘僱外籍人士有嚴格限制，若未經許可違法聘僱，最高恐面臨75萬元罰鍰。

一名網友在PTT發文表示，近期觀察到許多餐飲店的員工多為東南亞籍，推測是因為本國勞工流動率高，讓雇主轉而尋求較穩定的外籍人力。對此，許多網友深有同感，指出台灣年輕人寧願選擇外送或辦公室工作，也不願在環境較油膩辛苦的餐飲業久待，且容易因勞動條件與雇主發生摩擦；相比之下，外籍員工為了賺錢養家，往往更加珍惜工作機會，任勞任怨，甚至願意承擔較辛苦的班別，成為餐飲業眼中的救命稻草。

然而，台北市勞動局提醒雇主務必注意法規紅線。根據就業服務法規定，一般小吃店及攤販並不能隨意聘僱外籍移工（如廠工或看護工）。目前合法可聘用的對象，僅限於獲准居留的「外籍配偶」以及持有工作許可的「外籍學生」。

勞動局進一步說明，雇主在聘僱前必須嚴格查驗證件。若是聘僱外籍配偶，需核對身分證或居留證，以及依親戶籍資料正本；若是聘僱外籍學生，則必須檢查居留證、學生證及工作許可證正本，並建議拍照或影印留存。

勞動局強調，依據就業服務法第57條第1款規定，雇主若聘僱未經許可、許可失效或他人所申請聘僱的外國人，將被處以新臺幣15萬元至75萬元罰鍰；若5年內再犯，更將面臨刑事責任移送地檢署偵辦。因此，餐飲業者在緩解缺工燃眉之急的同時，務必確認聘僱對象是否合法，以免因小失大，誤觸法網。

餐飲 餐飲業 服務業 外籍生 外籍人士 勞動部

延伸閱讀

明明上過家政！他指年輕人都不會1技能 一票不認同：交給專業便宜又好看

長榮航勤工會黑幕重重？桃園勞動局發函阻理監事改選

單日業績未達1萬不能下班？桃園某庇護工場遭爆壓榨身障員工 勞動局介入

空服員之死 桃勞動局：孫女服勤符合勞基法 但部分假別會影響考績

相關新聞

年輕人不做「1行業」？外籍員工成主力 勞動局示警：沒查證件恐觸法

台灣餐飲業缺工問題日益嚴重，許多民眾發現路邊小吃店或餐廳的從業人員外籍面孔越來越多。不少雇主直言，台灣年輕人對餐飲工作興趣缺缺，反觀外籍人士肯吃苦又耐操。不過，台北市勞動局對此特別示警，小吃店與攤販聘僱外籍人士有嚴格限制，若未經許可違法聘僱，最高恐面臨75萬元罰鍰。

「全體員工不勝感激」科技公司尾牙要廠商贊助 他看傻：大型乞討現場

年終尾牙季將至，一名網友今(19)日在社群平台Threads分享一封電子郵件內容，引發熱烈討論。原PO指出，該信件來自一間科技公司，內容提到為迎接即將到來的尾牙活動，特別向合作廠商徵求摸彩禮金贊助，信中還寫上「全體員工不勝感激」，讓他看完相當錯愕，直言：「是我見識淺薄了嗎？這什麼大型乞討現場。」

她入職未滿3個月想走人遭雇主狂罵 理由曝光網痛批：慣老闆

新人進入公司後，通常需要一段時間的學習與磨合，而企業、雇主也要花時間來教導培養讓新人儘快上手。有一名女網友表示自己入職未滿3個月就提離職，結果被老闆狂唸了2小時，而離職的原因曝光，也讓其他網友痛批雇主是「慣老闆」。

神缺還大坑？55K行政職5項工作掀論戰 支持者見一點太佛：超過行情

一名正處於創業初期的女店主近日在Dcard請益，表示因小店剛起步，想徵一名行政性質的「全能助手」協助日常營運。由於草創階段人力有限，工作內容較為零碎，希望能找到一位能長期配合、溝通順暢的人選。他也坦言，自己認為工作難度不算高，主要是分擔行政事務與網路經營，因此在正式徵才前，先上網詢問這樣的職缺條件是否合理。

新鮮人求職三痛點：薪資不敢開、給薪離期望值太遠、面試準備沒信心

1111人力銀行「2025新鮮人就業追蹤調查」發現，Ｚ世代重視不同體驗、自我成長與工作成就感，薪資待遇與企業文化也成為關...

不是不滿薪資！今年就業新鮮人3成6已換過工作…首要原因揭曉

主計總處統計揭露今年前十月全體受僱員工經常性薪資中位數為3萬8319元，年增3%；但值得注意的是，未滿30歲者的薪資中位...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。