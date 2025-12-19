「全體員工不勝感激」科技公司尾牙要廠商贊助 他看傻：大型乞討現場

年終尾牙季將至，一名網友今(19)日在社群平台Threads分享一封電子郵件內容，引發熱烈討論。原PO指出，該信件來自一間科技公司，內容提到為迎接即將到來的尾牙活動，特別向合作廠商徵求摸彩禮金贊助，信中還寫上「全體員工不勝感激」，讓他看完相當錯愕，直言：「是我見識淺薄了嗎？這什麼大型乞討現場。」

貼文曝光後，立刻掀起網友討論，不少人認為這樣的作法其實相當常見，並非特例，「蠻常見的吧，而且通常都是寄給客戶，你賺對方的錢，說別人乞討，你確定這樣ok嗎」、「蠻正常的啊，以前乞討過很多次」。

也有人分享自身經驗指出，不只科技業，傳產與金融業同樣如此，「正常！傳產也會這樣，我們公司有些客人會要現金票，有些客人是要從帳款裡面扣」、「滿正常的欸！金融業其實也是，有給你做業績，你們賺錢了，也可以有貢獻」。

不過，也有網友透露曾遇過更誇張的情況，「之前還遇過客戶根本沒辦尾牙，卻還硬要來討贊助金的」，但即便如此，多數人仍認為屬於常態操作，「的確你見識淺薄，不然請問哪來那麼多禮品好抽給員工？」

此外，也有網友指出，部分產業的贊助形式不只限於現金，「像飯店就會贊助住宿券、餐券之類的，畢竟有業務往來嘛」，更有人笑稱，「正常吧，過陣子還有春酒的」。

