她入職未滿3個月想走人遭雇主狂罵 理由曝光網痛批：慣老闆

新人進入公司後，通常需要一段時間的學習與磨合，而企業、雇主也要花時間來教導培養讓新人儘快上手。有一名女網友表示自己入職未滿3個月就提離職，結果被老闆狂唸了2小時，而離職的原因曝光，也讓其他網友痛批雇主是「慣老闆」。

這名女網友在Dcard透露，自己是一個跨行的菜鳥，剛入這間公司還沒滿3個月，但已在日前提出離職，沒想到老闆因此勃然大怒，還狂唸她2小時，「妳在這學東西有叫妳付錢嗎？學校老師教妳上課妳難道不用付學費嗎？那妳覺得他們應該要教嗎？」讓她壓力很大，無奈地說「請問是真的沒有義務要教新人嗎？那如果沒人帶應該如何起步？」

原PO解釋會想離職的原因是當初面試時，老闆說因為她沒有相關經驗，所以薪水只有30K，不過會有人教所以不用擔心。只不過一開始老鳥卻只給一本筆記，然後要她照著上面的步驟操作，然後邊做邊寫筆記，遇到不懂的問題再問就好，讓原PO一度懷疑是否自己有問題。

貼文一出，留言區一面倒都替原PO抱不平，「新人沒有教的話要怎麼學習公司的那一套做事方法，哪來那麼多即戰力啊？恭喜妳離職，這種公司不待也罷」、「不教那幹嘛應徵新人，有事嗎？」、「沒教怎麼知道要幹嘛啦，慣老闆真多」、「職前訓練本來就該做了，一堆公司只想省成本，結果只是拿石頭砸自己的腳」、「就算是即戰力也要適應啊，每一間公司的運作模式不可能一模一樣吧」、「如果公司只願意請什麼都會的，那請他另請高明，最好要會通靈的那種，薪水也要開到位喔」。

