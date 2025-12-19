神缺還大坑？55K行政職5項工作掀論戰 支持者見一點太佛：超過行情

一名正處於創業初期的女店主近日在Dcard請益，表示因小店剛起步，想徵一名行政性質的「全能助手」協助日常營運。由於草創階段人力有限，工作內容較為零碎，希望能找到一位能長期配合、溝通順暢的人選。她也坦言，自己認為工作難度不算高，主要是分擔行政事務與網路經營，因此在正式徵才前，先上網詢問這樣的職缺條件是否合理。

原PO進一步說明，該職缺月薪為實領55,000元，公司全額負擔勞健保費用，不另扣薪，但無三節與年終獎金。工時為每日8小時、月休8日，並提供一餐，希望整體條件能維持穩定，吸引願意長期配合的人。

至於工作內容，則包含基本帳務處理、社群經營與平台客服回覆，以及一般文書行政與庫存管理等事務，另因有外勤需求，需具備駕照並能駕駛公司車。原PO補充，希望應徵者細心、會開車，且對社群有基本美感，也因此好奇在多數求職者眼中，這樣的薪資結構是否具有吸引力，或有哪些工作項目容易讓人卻步。

貼文曝光後不少網友吐槽，「這才不叫行政職，五項工作內容只有第四項是行政職的工作，妳好意思喔」、「原本想說行政有五萬算高，工作多一點還可以接受，但看了工作內容，妳有評估過完成這些工作所需的時間嗎」、「包山包海的工作無獎金無年終很難徵得人，假太少薪水也太少」、「行政還要開車又兼客服還要剪片？」、「四份工作這個薪水，我覺得就不算高，而且沒有年終三節」。

不過也有網友認為條件不差，「行政有55000，還勞健保全包，又供一餐，已經超佛了，待遇已經超過一般行政的市場行情」、「覺得原PO待遇已經不錯了」、「公司連勞工的那一份也保了，勞工不用自己付，不從薪水扣，現在哪裡找得到這麼好的公司」、「如果能偶爾遠端的話我願意，主要是不想再高壓工作了」、「其實我覺得還OK耶，剛開店應該沒什麼客人，工作內容應該會集中在社群平台文書作業」。

商品推薦