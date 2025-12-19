主計總處統計揭露今年前十月全體受僱員工經常性薪資中位數為3萬8319元，年增3%；但值得注意的是，未滿30歲者的薪資中位數卻僅有3萬元出頭；今年6月走出校門的社會新鮮人，他們的就業動向如何？調查發現，３成6新鮮人已換工作，首要原因是趁年輕多方嘗試，其次才是不滿意薪資。

根據1111人力銀行「2025新鮮人就業追蹤調查」指出，今年6月的畢業生，有40.2％依然任職於第一份工作不曾異動，不過也有36.6%的新鮮人已經換工作，其中更有11.4%連換兩次工作。進一步追問「換工作」的原因，結果揭曉，趁年輕多方嘗試68.7%、不滿意薪資62.5%、工作沒有成就感56.2%、常態加班/工時長29.5%以及不適應企業文化23.3%，都成了刺激新鮮人毅然辭去工作的推力。

國內百工百業處於缺工狀態，是否縮短畢業生的待業時間？根據調查顯示，有25%受訪者新鮮人在畢業前已找到工作，意即每四人就有一人，以在學身份被企業網羅招聘，再看畢業一個月內找到工作占54.1%，顯見就業市場求才若渴。

觀察求職行為，有60.4%投出5份以內的履歷就找到工作，還有20.8%畢業生當初投6-10份才順利到職。值得關注的是，在AI當道的時代，有高達7成7新鮮人認同擁有AI相關技能/證照，是求職加分利器。

1111人力銀行發言人莊雨潔表示，企業為徵求足夠人才，不僅提早進入校園布局，也大幅縮短招募流程，讓四分之一的新鮮人在畢業前即被預約，畢業後一個月內就業率更超過五成，顯示整體就業環境對新鮮人相對友善，呈現「高選擇權」的勞方市場，驅動新鮮人更勇於嚐試換工作，甚至連換兩次，凸顯「找到工作」不等於「找到適合的工作」。

為了解今年畢業生就業動向，1111人力銀行「2025新鮮人就業追蹤」調查，針對應屆畢業生求職會員進行立意抽樣，調查時間2025年11月1日到12月18日，回收共1,069份。

商品推薦