振興醫院年終平均6個月 普發2萬

距離農曆春節還有二個月，不少醫院為了留人，紛紛傳出年終好「薪」情，其中振興醫院年終平均達六個月，全體員工普發二萬元，再加上全員工一人一盒價值近千元的可麗露。振興醫院昨證實此事，並透露明年全院將加薪百分之五。

新光醫院日前則是宣布替全體員工每月加薪一千八百元，昨也指出年終最高發放三點七五個月；馬偕醫院明年全面調薪百分之三點五。

振興醫院長魏崢表示，在財務允許的情況下，振興已是第三年平均發放六個月年終獎金，普發二萬元是為了表達對員工的感謝，明年研擬全院加薪百分之五。

新光醫院先前已宣布替每位員工月薪加薪一千八百元，昨指出，先前推估明年年終獎金應落在平均四個月到四點七五個月，經確認明年年終與往年相近，應落在三個月到三點七五個月，最終方案院方將正式對外公告。

台大醫院則發放一點五個月年終獎金，加上考績獎金○點五至一個月，合計最高可拿二點五個月獎金，另有各科室獎勵金分紅，護理人員每人約可拿到數千至數萬元不等。

馬偕醫院日前已宣布，正職職員有一個月全薪年終獎金，包括耶誕獎金與特別獎勵金，另包括職員、春節及年終三種獎金也併入明年一月薪資，馬偕醫療體系去年年終及各類獎金，總額發放近達十三億元。

北醫體系指出，已將盈餘回饋給同仁，今年十月發放考績獎金約○點五到兩個月，將再發放年終獎金二個月，若包含春節獎金、專案特別獎勵金、盈餘獎金等，發放總額約達十二億元。

台北市醫師職業工會理事長陳亮甫說，醫護人力短缺下，醫院為了搶人加薪是可預期的趨勢，過去不少醫院有盈餘時，通常以提高年終獎金作為回饋；但今年起已有不少醫院以「有盈餘回饋員工」作為加薪理由，但醫院實際盈虧狀況，往往只有院方掌握，呼籲院方應提高財務透明度，將盈餘真實狀況向員工說明，以提升對醫院的認同感。

陳亮甫說，至於今年這波加薪是否能夠留住醫護人力，仍有待觀察。

商品推薦