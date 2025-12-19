聽新聞
明年最低工資補貼製造業 納入移工

聯合報／ 記者李柏澔陳儷方／台北報導
勞動部十八日公告明年最低工資補貼措施，主要補貼對象為受國際經貿情勢影響的製造業，粗估約七萬五千家企業受惠，且聘僱對象包含本勞及移工。圖／聯合報系資料照片
明年最低工資調漲，但因應美國關稅衝擊，為支持勞工安定就業，勞動部昨公告明年最低工資補貼措施，主要補貼對象為受國際經貿情勢影響的製造業為主，粗估約有七萬五千家企業受惠，且聘僱對象包含本勞及移工，預算額度廿億元，實施細節仍待產發署訂定。

明年最低工資月薪調漲為二萬九五二○○元，時薪調漲為一九六元。勞動力發展署副署長陳世昌表示，勞動部曾於二○二二年與二○二三年推出基本工資差額補貼措施，但當時補貼對象並未包含未投保的外籍勞工，本次則將外籍勞工納入補貼對象，補助對象以受對等關稅等影響最大的製造業為主，且營收的減少必須較前年度同期達一定比率，雇主才可依人數申請補貼，補助金額會以明年勞工投保薪資級距內與受僱人數來擬訂。

至於為何此次補助納入移工？勞動部條平司長黃琦雅表示，受國際情勢影響的製造業中，許多都是傳產中小企業，同時也是聘僱移工的主要群體，如果補貼排除移工的話，對傳產與中小企業會帶來很大的影響，這也是明年度補貼對象納入移工的原因。

據勞動部統計，國內目前有七點五萬家事業單位，聘用約八十七萬名投保最低工資級距的勞工，其中外籍勞工占約一半。

陳世昌也說，目前有進用移工的製造業家數共四點七萬家，其中一百人以下的公司就多達四點三萬家，占比高達百分之九十二點五，若排除移工，將使很多傳統產業跟中小企業無法獲得協助。

陳世昌指出，本次方案經費由勞動力發展署編列，會從因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例的特別預算支應，以不超過廿億元為原則，至於具體補貼金額與上路時程等，仍待產發署公告。

經濟部表示，與勞動部針對補貼內容及實施作法已有密切討論，目前正研擬補貼作業要點，將盡速公告，並於明年一月起受理申請。

