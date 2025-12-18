勞動部公告明年最低工資補貼 祭20億盼穩定就業…名額首納移工

快訊

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
據勞動部統計，國內目前有7.5萬家事業單位，以投保最低工資級距聘雇勞工約87萬人，其中外籍勞工占了近半。圖／聯合報系資料照片
明年最低工資調幅3.18%，月薪調漲為2萬9500元，時薪調漲為196元。勞動部今公告2026年最低工資補貼措施，以約20億委託經濟部產業發展署辦理「因應國際情勢支持勞工安定就業辦法」，明年主要補貼對象為受美國對等關稅等國際情勢影響的傳產及中小企業，受惠家數計有7萬5000家，本次也是首度將移工名額納入補貼。

台灣的最低工資補貼主要是政府為協助受疫情衝擊的內需產業，在最低工資調漲時對企業提供的補助方案，以減輕企業負擔，穩定勞工就業。補助金額按受僱員工人數和投保薪資級距發放。而國內製造業等受美國對等關稅影響，因此2026年最低工資調漲時，政府也會研議新的補貼計畫。

勞動部今召開最低工資補貼說明會，正式公告委託經濟部辦理的2026年最低工資補貼措施。勞動力發展署副署長陳世昌表示，今年9月26日最低工資審議會中，勞資雙方委員均建議應針對受對等關稅影響產業提出協助措施，好讓勞工能夠安定就業。

勞動部曾於2022年與2023年推出最低工資差額補貼措施，但當時補貼對性並未包含未投保的外籍勞工，本次則將外籍勞工納入補貼對象。

陳世昌指出，勞動部委託經濟部產發署執行相關業務，2026年最低工資補貼將參照新冠疫情期間的最低工資補貼方案，補助對象以受對等關稅影響最大的製造業為主，且營收的減少必須較前年度同期達一定比率，雇主才可依人數申請補貼，補助金額會以明年勞工投保薪資級距內與受僱人數來擬訂，補貼金額以不超過20億為原則。

勞動部勞動條件及就業平等司長黃琦雅指出，受國際情勢影響的製造業中，許多都是傳產和中小企業，同時也是聘僱移工的主要群體，如果補貼排除移工的話，對傳產與中小企業會帶來很大的影響，這也是明年度補貼對象納入移工的原因。

據勞動部統計，國內目前有7.5萬家事業單位，聘僱投保最低工資級距的勞工約87萬人，其中外籍勞工占了近半。

