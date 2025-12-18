快訊

海基會大震動！吳豊山請辭董事長 任期僅13個月

整理包／出門免帶一堆證件！數位憑證皮夾上線 申請方式、應用場景一次看

為京華城案辯無罪 律師：看到沈慶京像「畜牲」綁在床上

不只年終發6個月！振興醫院：明年擬加薪5%…這些醫院明年統統有好「薪」情

聯合報／ 記者翁唯真林琮恩陳雨鑫／台北即時報導
醫護人員辛苦工作一整年，振興醫院傳出年終好薪情，平均發放6個月年終獎金，並普發2萬元，明年更研擬全院加薪5%。護理工作示意圖，本報資料照片。
醫護人員辛苦工作一整年，振興醫院傳出年終好薪情，平均發放6個月年終獎金，並普發2萬元，明年更研擬全院加薪5%。護理工作示意圖，本報資料照片。

距離春節還有兩個月，振興醫院傳出年終好「薪」情，年終平均達6個月，全體員工普發2萬元，再加上全員工一人一盒價值近千元的可麗露。振興醫院低調證實此事，並透露明年全院將加薪5%；新光醫院日前宣布替全體員工每月加薪1800元，今則表示年終約發放最高3.75個月；馬偕醫院明年全面調薪3.5%。

昨天傍晚，Threads上就瘋傳振興醫院的年終獎金，網友指出振興醫院大手筆發放平均6個月的年終，並普發2萬元。若以網友所提及，新人基本底薪最少3.5萬起跳計算6個月年終，再加上普發2萬，即使是新進人員，也能在明年進入農曆「赤馬年」前拿到23萬元年終。

振興醫院院長魏崢今天表示，在財務允許下，振興醫院已經是第3年平均發放6個月的年終獎金，先前也平均發放5個半月，普發2萬元是為了表達對員工的感謝，「過去一年大家都辛苦了」。對於贈送價值近千元的可麗露，魏崢說「院方常常送類似的東西」，給予員工福利或是獎金院方一直很低調，並沒有主動對外說明，不過，他透露，明年振興醫院研擬全院加薪5％。

而日前才宣布替每位員工月薪加薪1800元的新光醫院，今表示，先前推估明年的年終獎金應落在平均4個月到4.75個月，經確認明年年終與往年相近，應會落在3個月到3.75個月之間，最終方案院方將會正式對外公告。

台大醫院發放1.5個年終獎金，加上考績獎金0.5至1個月，合計最高可拿2.5個月獎金，另有各科室獎勵金分紅，護理人員每人約可拿到數千至數萬元不等。

馬偕醫院則是在日前已經宣布，正職職員有1個月全薪年終獎金，包括聖誕獎金與特別獎勵金將隨12月薪資發放，另包括職員、春節及年終三種獎金也併入2026年1月薪資，總計包括台北、淡水、台東、新竹與兒童醫院，馬偕體系醫療2024年的年終及各類獎金發放總額近達13億元。

過去平均年終都落在6個月的長庚體系，去年年終為5個月，長庚醫院回應，目前董事會尚未決議年終金額，待後續正式對外公布。北醫體系過去多為1.5個月年終，目前北醫體系校方仍在討論，稍晚才會對外說明。

馬偕醫院 月薪

延伸閱讀

年底職場開外掛？「3生肖」被點名表現突出 升職加薪、年終有驚喜

托育人力留才！ 彰化明年起公托人員服務滿一年加薪千元

好消息！嘉義縣新港鄉宣布普發3000元 農曆年前可領到

台灣上市櫃公司總市值逾3兆美元 賴總統呼籲為員工加薪

相關新聞

同業羨煞！護理師曝醫院普發2萬、年終6月 外加千元頂級可麗露

年終將近，各行各業的福利發放成為討論焦點。一名自稱任職於振興醫院的護理師，昨(17)日晚間在Threads分享院內的年終福利，指院方今年不僅全院員工普發新台幣2萬元，年終獎金平均達6個月，尾牙更選在北市萬豪酒店舉辦，引發醫護圈與網友熱議。

不只年終發6個月！振興醫院：明年擬加薪5%…這些醫院明年統統有好「薪」情

距離春節還有兩個月，振興醫院傳出年終好「薪」情，年終平均達6個月，全體員工普發2萬元，再加上全員工一人一盒價值近千元的可...

立院明審勞保最終支付責任入法 勞團：應明文承諾不降給付

立法院社會福利及衛生環境委員會明逐條審查勞工保險條例修正草案，將處理政府撥補勞保財務與最終支付責任入法。勞工團體表示，即...

遠距等於自由？上班時間辦私事主管找嘸人 專家：公司可懲處

現在不少遠距上班的工作者，發展出彈性的工作節奏，但以下的案例，也必須留意。根據日媒まいどなニュース報導，遠距工作3年的上班族A先生，早已習慣自由安排時間。工作卡關時，他會外出到附近咖啡廳轉換心情，或趁白天到公家機關辦事，再利用清晨或深夜專心處理業務，自認效率反而提升。

看得到卻用不到？育嬰留停津貼「6+1」拚性平 民團：誘因不足、改革失序

勞動部今天預告《就業保險法》修正草案，增訂育嬰留職停薪津貼「6+1個月」制度，規定同一名子女的雙親，若各自請領滿6個月...

勞動部預告「就保法」修法 育嬰留停6+1、刪投保65歲上限

為因應雙就業雙照顧、中高齡與高齡者促進就業政策，勞動部勞動保險司長陳美女17日表示，勞動部預告「就業保險法部分條文修正草...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。