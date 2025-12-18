不只年終發6個月！振興醫院：明年擬加薪5%…這些醫院明年統統有好「薪」情

距離春節還有兩個月，振興醫院傳出年終好「薪」情，年終平均達6個月，全體員工普發2萬元，再加上全員工一人一盒價值近千元的可麗露。振興醫院低調證實此事，並透露明年全院將加薪5%；新光醫院日前宣布替全體員工每月加薪1800元，今則表示年終約發放最高3.75個月；馬偕醫院明年全面調薪3.5%。

昨天傍晚，Threads上就瘋傳振興醫院的年終獎金，網友指出振興醫院大手筆發放平均6個月的年終，並普發2萬元。若以網友所提及，新人基本底薪最少3.5萬起跳計算6個月年終，再加上普發2萬，即使是新進人員，也能在明年進入農曆「赤馬年」前拿到23萬元年終。

振興醫院院長魏崢今天表示，在財務允許下，振興醫院已經是第3年平均發放6個月的年終獎金，先前也平均發放5個半月，普發2萬元是為了表達對員工的感謝，「過去一年大家都辛苦了」。對於贈送價值近千元的可麗露，魏崢說「院方常常送類似的東西」，給予員工福利或是獎金院方一直很低調，並沒有主動對外說明，不過，他透露，明年振興醫院研擬全院加薪5％。

而日前才宣布替每位員工月薪加薪1800元的新光醫院，今表示，先前推估明年的年終獎金應落在平均4個月到4.75個月，經確認明年年終與往年相近，應會落在3個月到3.75個月之間，最終方案院方將會正式對外公告。

台大醫院發放1.5個年終獎金，加上考績獎金0.5至1個月，合計最高可拿2.5個月獎金，另有各科室獎勵金分紅，護理人員每人約可拿到數千至數萬元不等。

馬偕醫院則是在日前已經宣布，正職職員有1個月全薪年終獎金，包括聖誕獎金與特別獎勵金將隨12月薪資發放，另包括職員、春節及年終三種獎金也併入2026年1月薪資，總計包括台北、淡水、台東、新竹與兒童醫院，馬偕體系醫療2024年的年終及各類獎金發放總額近達13億元。

過去平均年終都落在6個月的長庚體系，去年年終為5個月，長庚醫院回應，目前董事會尚未決議年終金額，待後續正式對外公布。北醫體系過去多為1.5個月年終，目前北醫體系校方仍在討論，稍晚才會對外說明。

