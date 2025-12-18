同業羨煞！護理師曝醫院普發2萬、年終6月 外加千元頂級可麗露
年終將近，各行各業的福利發放成為討論焦點。一名自稱任職於振興醫療財團法人振興醫院的護理師，昨(17)日晚間在Threads分享院內的年終福利，指院方今年不僅全院員工普發新台幣2萬元，年終獎金平均達6個月，尾牙更選在北市萬豪酒店舉辦，引發醫護圈與網友熱議。
該名護理師表示，年終獎金以底薪計算，新進人員底薪約為3萬5千元起跳，福利水準令不少同業羨慕不已。貼文也提及，尾牙伴手禮原以為僅象徵性地發放一顆可麗露，實際上收到的卻是一整盒近千元價格的可麗露天花板「花磚甜點」，讓原po大呼：「原來去年買給大家的一顆可麗露是試吃呀！感恩讚嘆院長。」
貼文曝光後，引來大批醫護人員留言，「別人的老闆總是比較大方」、「年終6個月太誇張了」、「已經開始想跳槽」。也有來自其他醫院的護理師感嘆，自家醫院的尾牙福利有限，甚至在尾牙上班的人員無法參與抽獎或未提供餐券，與振興醫院形成強烈對比。還有網友幽默表示，希望自家院長或董事會「不經意看到這篇文章」，留言區宛如各大醫院員工的集體心聲集散地。
不少網友也熱議起振興醫院發放的「花磚甜點」，「居然直接送一盒！哇，超級識貨，這家可麗露很頂」、「這是很好吃的可麗露！永遠只能羨慕別人家」。但也有人表示：「這個客人有送過，超甜。」
