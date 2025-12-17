看得到卻用不到？育嬰留停津貼「6+1」拚性平 民團：誘因不足、改革失序

勞動部今天預告《就業保險法》修正草案，增訂育嬰留職停薪津貼「6+1個月」制度，規定同一名子女的雙親，若各自請領滿6個月育嬰留職停薪津貼，於後續育嬰留停期間，得依規定各再請領第7個月津貼。婦女、托育團體認為，現行制度條件未調整的情況下，「6+1」恐怕難以實質提升男性請育嬰留停的比例，且實際請領率不明 雙親都請者更是相當少，很可能成為「看得到、卻用不到」的制度。

婦女新知基金會秘書長覃玉蓉指出，目前政府並未公開完整數據，說明究竟有多少具備資格的受雇者實際申請育嬰留職停薪津貼，但學界已有推估指出，真正「有資格、也真的請」的比率非常低，女性不到五成、男性則只有一、兩成。

覃玉蓉說，在這樣的基礎下，要求「雙親都請滿六個月，才能各自再多一個月」，能實際受惠的家庭其實少之又少，因為「夫妻都請的比率，在全台可能低到爆炸」。

她指出，男性不請育嬰留停的關鍵，從來不是缺乏道德說服，而是制度本身設下的現實門檻，包括薪資替代率不足、請假彈性有限，以及長期離開職場對升遷與工作穩定性的隱憂。

覃玉蓉認為，若政府真要透過「6+1」鼓勵雙親共同育兒，前提應是同步提高薪資替代率、放寬請假彈性，再來談加碼誘因。現在的狀況是，男性連第一個月都未必願意請，更不用說請滿六個月後，才多給一個月。

托育及就業政策催生聯盟召集人王兆慶進一步說明，以現行制度計算，育嬰留職停薪津貼為就業投保薪資的八成，受限於就業保險投保薪資上限，最高為45800元，換算後每月補助金額約3萬6千元。對許多原本薪資較高的爸爸來說，實際薪資落差非常明顯。以「多領不到4萬元的一個月補助」，承擔長達六個月離開職場的風險，還要面對同事眼光與主管態度，這樣的誘因一點也不大。

許多國家都逐漸意識到，爸爸願不願意投入育兒，是媽媽要不要再生的關鍵因素之一。王兆慶指出，其他少子化國家的經驗顯示，提高男性育嬰留停率的關鍵，不只在於補助個人，也在於改變企業端的誘因結構。

王兆慶以日本為例，為解決少子化，設定明確目標，希望在2030年前將男性育嬰留停比例提高至 85%，並搭配對企業的補助機制，包括鼓勵雇主支持男性請假、補助人事成本，甚至提供「同事津貼」，減少同仁之間的職場衝突。

王兆慶說，台灣若真要面對少子化與性別不平等問題，還需要更全面、也更有勇氣的制度改革。

