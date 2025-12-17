勞動部預告就保法修正草案 育嬰留職停薪津貼「有條件」增至7個月

為因應雙就業雙照顧、中高齡與高齡者促進就業政策，勞動部參酌各界意見及實務需求，研擬「就業保險法部分條文修正草案」，分別針對加保年齡、失業給付等待期條件、有條件延長育嬰留職停薪津貼等規定進行增修，包含增訂撫育同一名子女的雙親，領滿6個月育嬰留職停薪津貼時，於後續育嬰留職停薪期間，得依規定各再請領第7個月的育嬰留職停薪津貼。

勞動部表示，本次修正增訂育嬰留職停薪津貼6+1個月之規定：現行針對有親自育嬰需求之雙親，就業保險提供各最長發給6個月之育嬰留職停薪津貼。為促進家庭內性別分工的平等，本次增訂規定，讓撫育同一名子女的雙親，皆領滿6個月育嬰留職停薪津貼時，於後續育嬰留職停薪期間，得依規定各再請領第7個月的育嬰留職停薪津貼，以鼓勵雙親共同擔負育嬰責任。

另現行就業保險適用對象為15歲以上，65歲以下的受僱勞工，隨著近年政府推動中高齡、高齡者促進就業、延緩退休相關政策，年逾65歲繼續在職場上工作，未領取勞保等老年給付的勞工，仍可能面臨非自願失業的風險，失業後有必要給予失業給付等保障，讓勞工可以維持一定期間的基本經濟生活，故在加保年齡部分，刪除65歲投保年齡上限之規定，以提升高齡勞工就業安全保障。

此外，現行失業勞工欲請領失業給付，需先向公立就業服務機構辦理求職登記，經過14日推介就業期間，未能順利媒合到工作或安排參加職業訓練時，自第15日起發給失業給付。依照國際勞工組織第168號公約，發給失業給付等待期建議以7日為原則，故本次參酌該公約精神，規畫將現行失業給付等待期條件，由14日縮短為7日，讓失業勞工能更迅速地領到給付，減輕失業期間的經濟壓力。

提高促進就業經費提撥比率部分，近年國際情勢變遷快速，且本項促進就業措施經費的預算數及執行數，已高於本保險年度應收保險費10%。為因應勞動市場及就業政策變動，本次規畫將第12條促進就業經費的提撥比率，由現行就業保險年度應收保險費10%，提高至20%。

