雲林歲末徵才釋出逾300職缺 最高月薪上看7.1萬元

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
斗六就業中心將於12月19日舉辦聯合徵才活動，邀集4家企業到場徵才，釋出349個工作機會，最高月薪上看7.1萬元。圖／斗六就業中心提供
斗六就業中心將於12月19日舉辦聯合徵才活動，邀集4家企業到場徵才，釋出349個工作機會，最高月薪上看7.1萬元。圖／斗六就業中心提供

為協助待業及轉職民眾把握歲末就業機會，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署斗六就業中心將於12月19日舉辦聯合徵才活動，邀集4家企業到場徵才，釋出349個工作機會，最高月薪上看7.1萬元，期盼協助求職者在年前順利找到合適工作。

斗六就業中心12月19日上午9時至11時在中心1樓舉辦「冬至糰耶誕」聯合徵才活動，參與徵才的企業包括矽品精密、生展生物、盛豐興農業及展昇生鮮，職缺涵蓋設備助理工程師、製造組主管、廠務作業員、食品技師及鐘點清潔人員等。

斗六就業中心主任劉達源指出，其中矽品精密招募製造組主管，月薪最高可達7.1萬元；生展生物廠務專員起薪3萬5千元；盛豐興農業大貨車司機起薪4萬元；展昇生鮮食品技師起薪3萬8千元，此次開出職缺多元，提供不同背景與專長的求職者選擇

劉達源表示，因應國際貿易情勢與產業變化，此次徵才活動設置「支持勞工安定就業措施專區」，協助民眾了解勞動部推動的多項就業與訓練資源，強化職涯穩定度。

配合冬至與耶誕節將至，當天也準備象徵團圓與好運的湯圓，免費提供給參與面試的民眾，為求職之路增添祝福，並邀請雲林縣社會關懷協會帶領「雪人手機座DIY」體驗，讓求職者在手作過程中紓解面試壓力，雲林縣私立家家寶居家服務長照機構也提供耶誕小禮物，自活動當日起至12月24日止，凡至斗六就業中心求職即可領取，數量有限，送完為止。

劉達源表示，勞動部目前推出多項就業支持措施，包括「強化僱用安定措施」與「減班休息勞工再充電計畫」，協助減班休息勞工透過薪資補貼及在職訓練穩定工作；企業亦可申請相關訓練方案，提升員工技能。失業者可透過「勞工就業通計畫」加速重返職場，青年則可利用「支援青年就業計畫」獲得求職協助。相關資訊可至台灣就業通網站查詢，或電洽斗六就業中心(05)532-510。

