遠距等於自由？上班時間辦私事主管找嘸人 專家：公司可懲處

現在不少遠距上班的工作者，發展出彈性的工作節奏，但以下的案例，也必須留意。根據日媒「まいどなニュース」報導，遠距工作3年的上班族A先生，早已習慣自由安排時間。工作卡關時，他會外出到附近咖啡廳轉換心情，或趁白天到公家機關辦事，再利用清晨或深夜專心處理業務，自認效率反而提升。

但某天午後，A先生外出約1小時返家後，卻發現信箱裡湧入數十封來自主管與客戶的緊急郵件。他聯絡後才得知，在他離席期間，公司系統發生重大錯誤，導致客戶業務全面停擺，錯失即時處理的關鍵時機。隔天，A先生被叫進公司說明情況。上司除了要求他交錯誤報告，還拿出公司筆電的紀錄，詳細列出他在上班時間的移動軌跡與時間點。A先生這才驚覺，原以為「只要交出成果即可」的工作方式，其實早已被公司完整掌握行蹤。

那在法律上究竟如何看待這件事呢？日本專業人資顧問香川昌彥表示，遠距工作只是工作地點改變，並不代表可以免除勞動契約中的「忠實履行職務」義務。員工在上班時間內仍須受公司指揮監督，未經許可外出處理私事，原則上即違反規定。

香川指出，不論是「去便利商店5分鐘」或「去健身房1小時」，本質上都是未經許可離開工作，差別只在於嚴重程度。但長時間完全不在職位上，較可能被認定為重大違規，未實際工作的時間也符合「不工作、不給薪」原則。。

至於企業是否能據此進行處分？香川表示，企業可依客觀紀錄提醒、指導，若屢勸不聽，或因離席造成實際損害，確實可能成為懲戒或減薪的依據。專家也提醒，遠距工作看似自由，實際上更需要勞資雙方事前訂清規範，避免後續爭議。

