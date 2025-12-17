穩定涼缺vs.高壓大公司…24歲OL難抉擇 過來人：選它才有議價權

一名24歲女網友在Dcard表示，自己目前在兩個職缺之間猶豫不決，理性上知道其中一個發展性較佳，但實際工作量與壓力也相對更高，讓她難以下定決心。她坦言，對未來方向仍感到迷惘，擔心一旦選錯，反而讓自己陷入「兩頭空」的處境，因此向前輩與同學請益意見。

原PO說明，職缺A通勤時間較長，工作內容單純、自由度高，試用期後薪資約39K，保障14個月年薪，特休優於勞基法，整體工時約7.5小時，目前已任職將近兩個月，適應狀況良好，也有不少空檔時間。不過，公司規模小、知名度低，工作內容較單一，能學到的東西有限，未來發展空間相對受限。她也提到，下班後因通勤較久，個人時間較少。

至於職缺B，通勤時間較短，公司規模大、為同業前幾名，工作內容繁雜且多樣，試用期後月薪40K，雖無保障年終，但依年資與考績通常可達14至16個月，並有每年2至4%的調薪機制。原PO指出，這份工作能學到較多東西，發展性也較佳，但工作量明顯偏高，加上過去曾做過類似職務，深知忙碌程度，因此擔心自身承受度。她表示，雖然目前的職缺A讓她感到穩定舒適，但又害怕錯過職缺B的機會，內心相當拉扯，只能上網尋求建議。

貼文曝光後網友紛紛提供建議，「妳不會想一輩子都領40k，趁年輕把履歷衝起來，未來找工作才有議價權」、「經歷過類似狀況選B不會後悔，跳槽薪資直接成長5位數」、「我會選B，洗個經歷也好，學的東西多，以後跳槽用」、「沒有要在那邊做一輩子的話，選B」、「我會選B，因為趁年輕，能學的時候可以多學」。

也有網友分析「其實滿看個人個性的，沒有遠大抱負就選A，有想要向上發展加上自己抗壓能力高就選B」、「我覺得可以選A，多的時間可以私下自學學第二專長」、「我喜歡A，但通勤時間兩個都好長好痛苦」、「是我太廢嗎？我想選A欸，公司氣氛福利感覺可以待很久，然後可以搞點副業之類的」。

