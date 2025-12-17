快訊

特教評鑑／幼教團指三大指標模糊不清 預告混亂期將到

李四川口中「秘密基地」差點上位？蔣萬安大讚黃仁勳眼光真的非常好

澳洲死亡槍擊案兇手是印度裔，疑受伊斯蘭國影響

穩定涼缺vs.高壓大公司…24歲OL難抉擇 過來人：選它才有議價權

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友猶豫該選工作輕鬆的小公司，還是有發展性的大公司？ 示意圖／AI生成
一名女網友猶豫該選工作輕鬆的小公司，還是有發展性的大公司？ 示意圖／AI生成

一名24歲女網友在Dcard表示，自己目前在兩個職缺之間猶豫不決，理性上知道其中一個發展性較佳，但實際工作量與壓力也相對更高，讓她難以下定決心。她坦言，對未來方向仍感到迷惘，擔心一旦選錯，反而讓自己陷入「兩頭空」的處境，因此向前輩與同學請益意見。

原PO說明，職缺A通勤時間較長，工作內容單純、自由度高，試用期後薪資約39K，保障14個月年薪，特休優於勞基法，整體工時約7.5小時，目前已任職將近兩個月，適應狀況良好，也有不少空檔時間。不過，公司規模小、知名度低，工作內容較單一，能學到的東西有限，未來發展空間相對受限。她也提到，下班後因通勤較久，個人時間較少。

至於職缺B，通勤時間較短，公司規模大、為同業前幾名，工作內容繁雜且多樣，試用期後月薪40K，雖無保障年終，但依年資與考績通常可達14至16個月，並有每年2至4%的調薪機制。原PO指出，這份工作能學到較多東西，發展性也較佳，但工作量明顯偏高，加上過去曾做過類似職務，深知忙碌程度，因此擔心自身承受度。她表示，雖然目前的職缺A讓她感到穩定舒適，但又害怕錯過職缺B的機會，內心相當拉扯，只能上網尋求建議。

貼文曝光後網友紛紛提供建議，「妳不會想一輩子都領40k，趁年輕把履歷衝起來，未來找工作才有議價權」、「經歷過類似狀況選B不會後悔，跳槽薪資直接成長5位數」、「我會選B，洗個經歷也好，學的東西多，以後跳槽用」、「沒有要在那邊做一輩子的話，選B」、「我會選B，因為趁年輕，能學的時候可以多學」。

也有網友分析「其實滿看個人個性的，沒有遠大抱負就選A，有想要向上發展加上自己抗壓能力高就選B」、「我覺得可以選A，多的時間可以私下自學學第二專長」、「我喜歡A，但通勤時間兩個都好長好痛苦」、「是我太廢嗎？我想選A欸，公司氣氛福利感覺可以待很久，然後可以搞點副業之類的」。

職缺 薪資 跳槽

延伸閱讀

首度參戰好市多黑五！他目睹「除濕機5秒掃空」嚇傻 內行：還能再減1200

冬天赴日穿發熱衣會中暑？歐陽靖曝絕佳搭配：有它穿脫免瘋掉

同學20歲已飛25國自稱「普通家庭」 她質疑反被檢討：心態有問題

出國帶台灣美食送外國人可做國民外交？日本人老實說：很困擾

相關新聞

勞動部預告就保法修正草案 育嬰留職停薪津貼「有條件」增至7個月

為因應雙就業雙照顧、中高齡與高齡者促進就業政策，勞動部參酌各界意見及實務需求，研擬「就業保險法部分條文修正草案」，分別針...

雲林歲末徵才釋出逾300職缺 最高月薪上看7.1萬元

為協助待業及轉職民眾把握歲末就業機會，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署斗六就業中心將於12月19日舉辦聯合徵才活動，邀集4家...

穩定涼缺vs.高壓大公司…24歲OL難抉擇 過來人：選它才有議價權

一名24歲女網友在Dcard表示，自己目前在兩個職缺之間猶豫不決，理性上知道其中一個發展性較佳，但實際工作量與壓力也相對更高，讓她難以下定決心。她坦言，對未來方向仍感到迷惘，擔心一旦選錯，反而讓自己陷入「兩頭空」的處境，因此向前輩與同學請益意見。

彈性工時、居家辦公 台灣大獲頒友善家庭職場

親子天下昨舉辦二○二五年「友善家庭職場獎」頒獎典禮，台灣大哥大以每月十天居家辦公、多種彈性工時時段，助力員工在專業發展與...

台灣大哥大奪「友善家庭職場獎」 每月10天居家上班、育兒補助12萬元

支持員工在不同的人生階段安心兼顧工作與家庭，已成為企業核心競爭力指標。親子天下今日舉辦2025年「友善家庭職場獎」頒獎典...

北檢徵選26名檢察官助理 月薪逾5萬今起郵寄報名

為增加打擊詐欺犯罪效能，各地檢署招考檢察官助理，台北地檢署明年將徵選26位檢察官助理，月薪逾新台幣5萬元，邀請具有法律或...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。