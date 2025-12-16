北檢徵選26名檢察官助理 月薪逾5萬今起郵寄報名
為增加打擊詐欺犯罪效能，各地檢署招考檢察官助理，台北地檢署明年將徵選26位檢察官助理，月薪逾新台幣5萬元，邀請具有法律或相關背景人才加入偵辦團隊，今天起採郵寄報名，北檢將依勞動基準法等保障每一位約用人員權益。
檢察官助理工作內容協助檢察官處理偵查、公訴、執行案件，分析案件爭點、彙整相關事證資料、製作卷證分析報告及附表，及協助分析檢察官法律問題及蒐集相關資料等。
北檢明年預計徵選檢察官助理名額，正取26名，備取若干名列入儲備候用名冊；本次檢察官助理人員屬性為約用人員，適用勞動基準法等相關權利義務，試用期間為3個月。
檢察官助理薪資採月薪制，每月薪資新台幣50076元（內含勞工依法應自行負擔之勞健保等費用）具有高等考試、相當高等考試之特種考試、專門職業及技術人員高等考試及格者，每月薪資新台幣52301元。
報名期間從今天12月16日起至今年12月22日止，採郵寄報名，以郵戳為憑，掛號郵寄至「100005臺北市中正區桃源街21號 臺灣臺北地方檢察署人事室收」，並於信封註明「報名115年檢察官助理甄選」。
北檢檢察官助理徵選網站：https://www.tpc.moj.gov.tw/292885/293089/293091/1348500/post
