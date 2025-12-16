北檢徵選26名檢察官助理 月薪逾5萬今起郵寄報名

面試找工作，最難捱的就是等待錄取通知的過程，你會選擇靜候通知，或是出動聯絡呢？近日有OL被建議「直接殺去公司問結果」，讓她非常驚訝，雖然對方表示有過成功錄取經歷，但她仍擔心貿然行事會被人資列為黑名單。

2025-12-16 13:26