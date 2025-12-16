面試遭問為什麼一直換工作？她陷自我懷疑 網一看傻眼揭話術

頻繁轉職等同「不夠穩定」？近日有網友在Dcard上發文，分享自己近年來的職涯困惑，詢問廣大網友頻繁轉換工作是否有錯。

原PO表示，自己現年29歲，出社會至今已換過四份工作，任職時間從一年到兩年多不等，目前這份工作也即將滿兩年。不過，她坦言近期逐漸無法承受公司狀況，包括長期工作分配不均、加班集中在自己身上，資深同事試圖將工作推給他，甚至演變成辦公室政治，加上公司業績下滑、去年也未調薪，以及部門人員流動率偏高，讓她萌生轉職念頭。

原PO還透露，近期面試時被多次質疑「為什麼一直換工作？」，對此開始自我懷疑，只能求助網友：「遇到不適合的工作，大家真的都會硬撐三、四年以上嗎？常換工作真的不好嗎？」

貼文一經發出便引來熱議，「這樣有算常換嗎….？」、「我覺得妳都做滿久的啊，但我發現一般人好像覺得要做三年」、「妳這讓幾個月就換工作，甚至最短兩天就離開的我情何以堪」、「我覺得時間都做蠻長的耶！況且不趁年輕找到比較適合的工作，等到年紀大點也不太敢換」。

還有網友認為「妳沒有錯，是台灣職場需要整頓 會有這樣顧慮的公司通常流動率都很高，不然遇到好公司誰想要離職？」、「如果可以誰想要一直換工作，與其檢討員工不如好好整頓公司」、「很多面試官都喜歡用這種話術來壓人，而且企業當然喜歡穩定高的，不用太把這種話往心裡去」。

商品推薦