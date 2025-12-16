無交接、SOP…新人首日報到5分鐘遭解雇 老闆：不能立刻上手

職場適應期向來被視為新人必經的過程，近日卻有網友在Dcard分享一段「不到5分鐘就被請走」的離譜經驗。原PO表示，自己第一天到新公司報到，從進公司到被老闆要求離開，全程不到5分鐘，理由竟是「不能馬上上手，還需要花時間教」。

原PO在文中描述，公司完全沒有前人交接、沒有書面SOP，工作內容僅用口頭快速說明，也沒有任何教育訓練或熟悉期。甚至連系統與流程都還沒實際操作，僅在5分鐘內就被判定不適任，讓她相當困惑，直言「在這種情況下，哪個新人能立刻獨立作業？」。

更讓原PO感到矛盾的是，老闆一方面表示公司人力不足、急需用人，另一方面卻期待新人能「即插即用、完全不用教」。她也忍不住反問，如果真的存在這樣的人選，那前一位員工又為何離職？對此，原PO認為，這已經不是個人能力問題，而是公司本身並未做好招募與培訓新人的準備。

最後，原PO提醒求職者，面試時務必確認是否有完整SOP、交接與教育訓練安排，對於只強調「要很快上手」卻說不出具體制度的公司，更要提高警覺。

貼文一經發出便引來熱議，「有經驗的也不可能5分鐘上手好嗎？」、「5分鐘就要上手這到底什麼破公司」、「有經驗的也不可能5分鐘上手好嗎？」、「我遇到這種反而會慶幸能馬上離開這種鬼地方」、「換個方向想這是好事，總比故意耗妳好幾天再來不合適逼走，更惡劣還有直接不給薪水」、「感覺找藉口趕妳而已」。

商品推薦