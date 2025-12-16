快訊

不去日本改去俄羅斯？首批免簽赴俄陸客：窮遊變扶貧 像是流放寧古塔

阿金「撿浪貓回家當寵物養」開心跟飼主邀功 鄰居上門才驚覺事情大條

不去日本去俄羅斯？首批免簽赴俄陸客：像是流放寧古塔

無交接、SOP…新人首日報到5分鐘遭解雇 老闆：不能立刻上手

聯合新聞網／ 綜合報導
網友第一天到新公司報到，不到5分鐘就被老闆要求離開。 示意圖／Ingimage
網友第一天到新公司報到，不到5分鐘就被老闆要求離開。 示意圖／Ingimage

職場適應期向來被視為新人必經的過程，近日卻有網友在Dcard分享一段「不到5分鐘就被請走」的離譜經驗。原PO表示，自己第一天到新公司報到，從進公司到被老闆要求離開，全程不到5分鐘，理由竟是「不能馬上上手，還需要花時間教」。

原PO在文中描述，公司完全沒有前人交接、沒有書面SOP，工作內容僅用口頭快速說明，也沒有任何教育訓練或熟悉期。甚至連系統與流程都還沒實際操作，僅在5分鐘內就被判定不適任，讓她相當困惑，直言「在這種情況下，哪個新人能立刻獨立作業？」。

更讓原PO感到矛盾的是，老闆一方面表示公司人力不足、急需用人，另一方面卻期待新人能「即插即用、完全不用教」。她也忍不住反問，如果真的存在這樣的人選，那前一位員工又為何離職？對此，原PO認為，這已經不是個人能力問題，而是公司本身並未做好招募與培訓新人的準備。

最後，原PO提醒求職者，面試時務必確認是否有完整SOP、交接與教育訓練安排，對於只強調「要很快上手」卻說不出具體制度的公司，更要提高警覺。

貼文一經發出便引來熱議，「有經驗的也不可能5分鐘上手好嗎？」、「5分鐘就要上手這到底什麼破公司」、「有經驗的也不可能5分鐘上手好嗎？」、「我遇到這種反而會慶幸能馬上離開這種鬼地方」、「換個方向想這是好事，總比故意耗妳好幾天再來不合適逼走，更惡劣還有直接不給薪水」、「感覺找藉口趕妳而已」。

新人 教育訓練 老闆 求職 離職 職場

延伸閱讀

只能靠ChatGPT救援數學 媽媽陪讀到崩潰：幾歲該讓孩子自己念？

膚淺又痛苦？她怨台灣教育只為考試「學不到東西」 兩派網友戰翻天

慢性腎臟病只會默默地壞掉！ 醫揭台灣日常外食七大「腎臟地雷」

外套別放飛機置物櫃！空服員揭「超髒」真相：還會害航班延誤

相關新聞

無交接、SOP…新人首日報到5分鐘遭解雇 老闆：不能立刻上手

職場適應期向來被視為新人必經的過程，但近日卻有網友在Dcard分享一段「不到5分鐘...

面試一周無下文…直接「殺去公司問」？過來人曝：1關鍵決定結局

面試找工作，最難捱的就是等待錄取通知的過程，你會選擇靜候通知，或是出動聯絡呢？近日有OL被建議「直接殺去公司問結果」，讓她非常驚訝，雖然對方表示有過成功錄取經歷，但她仍擔心貿然行事會被人資列為黑名單。

面試遭問為什麼一直換工作？她陷自我懷疑 網一看傻眼揭話術

頻繁轉職等同「不夠穩定」？近日有網友在Dcard上發文，分享自己近年來的...

青年就業補助最高4.8萬 女大生從待業搖身成物理治療師

勞動部今年9月推出「支援青年就業計畫」，凡年滿15至29歲本國籍未在學且連續60天未就業的初次尋職青年皆可參加，最高可領...

史上最長65天寒假＋時薪漲 時薪兼職比月薪多賺5000元

年底消費旺季來臨，各產業人力需求明顯上升。全台最大打工兼職平台「小雞上工」統計站內數據顯示，自12月開始，以現場支援、臨...

美編月薪39K嫌太少？網友一看工作條件全傻眼：真的要偷笑了

在現今職場環境下，找到一份條件合適、自己又滿意的工作並不容易，薪資高低更成為上班族反覆思考的關鍵。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。