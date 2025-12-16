入職半年想離職 她納悶「要不要請客」內行人曝解答

每逢歲末年終，會有不少人思考轉職念頭。一名女網友分享，自己到職僅半年，但工作內容需要頻繁與其他部門合作，近期想要離職，卻相當苦惱「離職到底要不要請客」？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在Dcard以「新人離職會請客嗎？」為題，指出自己入職約半年，但部門流動率高，同期的同事幾乎全離開，業務上又常需要跨部門溝通，在職期間也曾請過幾次飲料。近期想要離職，讓她也好奇「如果只待半年，離職時需要請客嗎？」。

貼文一出後，不少網友都認為不需要，紛紛表示「完全不用糾結這種事，以後也遇不到，把錢丟水溝幹嘛呢？」、「不用請吧，離職就沒交集了幹嘛花錢」、「當然不用啊，工作20幾年沒有離職請人家過」、「不用請，想想明年12/14前公司已經沒有人記得妳，有的可能下個月就忘記妳了」、「不會，才半年應該交情也不深」、「我離職的時候都是別人請我耶，真心不懂為什麼離職的人要請大家？」

不過，也有部分網友認為可以視友好關係而定，回應「只會對有幫助過我的人、之後還會繼續聯絡的人示意，其他關我屁事」、「如果跟同事之間不錯，我都會請個飲料意思意思」、「如果真的要請，可以請和妳關係最好、幫妳最多的人喝個手搖之類的」。

商品推薦