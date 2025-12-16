她跨年夜想請特休遭店長駁回 過來人吐實情：未來會很痛苦

每逢年末、節慶檔期，不少服務業都會要求員工「禁休」，引發不少勞資爭議。對此，一名女網友分享，自己想在12月30、31日請特休，店長卻以「全店禁休」拒絕，讓她相當不解，好奇發問「為什麼特休不能用？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在社群平台「Threads」表示，她事先傳訊息向店長說明，自己12月底已有私人行程，希望能在30、31日請特休，但店長卻回「31無法，全店禁休」，讓她無法接受，認為特休明明是合法權益，為何不能使用？

貼文一出後，不少網友都表示「當然可以休，但還是建議妳換工作，每個工作都有淡旺季，像會計也會避開報稅月出國，妳可以休假，只是會被列為不能同甘共苦的人」、「出社會十年給妳的建議，用勞基法去爭取休假，理跟法妳會贏，但往後漫長的職涯，妳會很痛苦」、「12／31要幫妳講話都很難，跳槽去跨年可以休息的公司做吧」、「如果想要休跨年，真的不要做服務業」、「於情，班都排好了，妳這樣請會很討人厭；於理，妳的確有權利請特休」。

此外，也有網友認同原PO看法，回應「12/31忙得要死，店長也不會多給錢，想請特休還要被靠北」、「公司也是說禁休31日，但我照樣用特休」、「無期限支持以後國定假日任何服務業都不要營業」、「服務業悲歌，其實用特休，雇主不能限制員工，建議直接給他開天窗，然後檢舉他，這種爛風氣真的要改」、「這個時候就要改請病假」。

