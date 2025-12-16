面試一周無下文…直接「殺去公司問」？過來人曝：1關鍵決定結局

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
面試找工作，最難捱的就是等待錄取通知的過程，你會選擇靜候通知，或是出動聯絡呢？近日有OL被建議「直接殺去公司問結果」，讓她非常驚訝，雖然對方表示有過成功錄取經歷，但她仍擔心貿然行事會被人資列為黑名單。對此，內行人認為「一關鍵」將影響行動結果。

原PO指出，近日面試多家公司的會計職位，其中一間最想去的已等候一周都沒下文，她打算直接發mail詢問結果。不料一位男性友人得知後，竟建議她直接殺去該公司問個清楚，並信誓旦旦地保證他15年前剛畢業時，也是投履歷一周沒回應，直接殺去工廠問老闆後被錄取，老闆還稱讚他積極主動有行動力。

不過原PO認為這種做法「太像恐怖情人」了，且南北產業風氣不同、年代也不同，她如果照做，難保心儀公司的人資原地嚇歪，立刻將她列入黑名單永不錄用！

文章在Dcard上引起討論，「相信自己的直覺對你是好事」、「這感覺是社會化程度不夠」、「產業、規模大小、成立多少年內文沒說，直接去問，失禮的機率確實很大」、「我高中同學當初沒上港大，直接殺去台北面試的地方說服教授，還拿到獎學金」。

有人則指出這方法不是不能用，「能找對人才是有效的。如果找不到決策層，這個動作只是減分而已」、「如果你殺去大公司，有手段可以見到老闆+可以說服他錄取的條件，才有殺去的理由」、「這方法只有那種老闆完全可以做決定的小公司才適用吧…而且成功機率也不高，他的經驗是特例吧」。

