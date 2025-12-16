青年就業補助最高4.8萬 女大生從待業搖身成物理治療師

快訊

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
勞動部今年9月推出「支援青年就業計畫」，凡年滿15至29歲本國籍未在學且連續60天未就業的初次尋職青年皆可參加，最高可領4萬8千元補助。其中畢業於弘光科技大學物理治療系的徐佩渝，在待業期間透過計畫的協助，順利從求職新鮮人搖身變成物理治療師。

桃竹苗分署指出，本專案提供實體及線上職涯諮詢、履歷健診、求職媒合等服務，協助青年做好求職準備踏入職場。初次尋職青年在台灣就業通網站「支援青年就業計畫」報名專區完成報名後，只要在90天內依規定接受就業輔導措施，並完成求職提供相關紀錄，即可申請每月6千元尋職津貼，最多可領3個月，共1萬8千元；如果在90天內順利受僱全時工作，並於該職務穩定就業滿90天或180天，就可分別申請2萬元及1萬元的就業獎勵金，兩項補助合計最高可達4萬8千元；計畫啟動以來，桃竹苗地區已有1239位青年成功領取補助。

其中畢業於弘光科技大學物理治療系的徐佩渝，在待業期間透過計畫的協助，順利從求職新鮮人搖身變成物理治療師。她分享，尚未畢業時便從學長姐口中得知計畫內容；畢業後正值待業期間，她一邊準備物理治療師國家考試，一邊積極尋找職缺。放榜後，她立即至「台灣就業通」報名參加計畫，並透過就業諮詢、職涯輔導與履歷健診等協助，進一步掌握撰寫精準且具吸引力的履歷技巧；後續在經過多次面試後，最終順利錄取衛福部桃園醫院物理治療科，成為一名神經物理治療師。

徐佩渝目前已穩定就業超過7個月，她感謝計畫提供的職涯輔導、履歷健診等協助，以及尋職津貼及就業獎勵等補助，讓她同時減輕初入職場心理負擔與經濟壓力，也分享非常喜歡現在的工作環境，讓她邊工作邊進修「畢業後一般醫學訓練（簡稱PGY）」，一步步累積臨床經驗，期許未來能更專精，在執業環境中持續邁進。

桃竹苗分署長賴家仁表示，近期國際經貿環境變動，部分行業實施減班休息或暫緩用人需求，剛步入職場的青年朋友將面臨職缺減少、適應期壓縮等挑戰。因此，鼓勵目前未在學且未就業達60天初次尋職的青年積極參與「支援青年就業計畫」，協助青年在競爭激烈的職場中找到屬於自己的立足點，自信踏入職場。

