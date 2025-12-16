快訊

史上最長65天寒假＋時薪漲 時薪兼職比月薪多賺5000元

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
即將放寒假，明年基本工資及時薪都調漲，大學生寒假打工，收入也增加了。圖／本報資料照片
即將放寒假，明年基本工資及時薪都調漲，大學生寒假打工，收入也增加了。圖／本報資料照片

年底消費旺季來臨，各產業人力需求明顯上升。全台最大打工兼職平台「小雞上工」統計站內數據顯示，自12月開始，以現場支援、臨時勞務為主的職缺需求上升，顯示企業對於短期支援型的人力需求提高。拉更長時間來觀察產業別變化，活動、餐飲、補教等產業於明年1月的職缺平均需求人數，皆較12月成長2倍，顯示年末兼職機會持續增加。

面對短期人力缺口，小雞上工調查指出，有8成的企業表示看好「零工兼職」模式在節慶檔期的幫助，而根據站內統計數據也顯示，過往短期職缺媒合率高達 8 成，求職者對於短期職缺有較高的接受度。因此，小雞上工也建議企業與雇主在節慶檔期的招募策略上，可視實際需求刊登短期兼職來快速補足人力空窗。

今年開始，部分大學將自12月22日開始放假，不少大學生迎來史上最長達65天的寒假，打工兼職也成為許多大學生們的假期規劃之一，加上2026年1月1日起，每小時最低工資由190元調升至196元。小雞上工試算，若以時薪兼職並維持同工時計算，月收入可較基本月薪多賺約5,000元。小雞上工建議，若大學生有打工兼職需求，可以趁年末的消費旺季提早投遞履歷卡位，儘早安排寒假的打工計畫。

小雞上工成立至今累計應徵數突破3,000萬次，近三年營收成長3倍，觀察用戶年齡結構也出現上升的趨勢。近三年，25至34歲年齡層的用戶成長約56%；35至44歲用戶成長約74%，顯示兼職不再只是學生們的專屬需求，也擴大成為上班族們的第二收入選擇。

對此趨勢，小雞上工建議企業在徵才策略上可進行以下調整，有助於更快速補充人力：首先，應擴大招募範圍並放寬年齡限制，將招募對象擴大至社會人士，不再僅限於學生族群。其次，建議企業提供零碎時間需求，將工作時間切分為更小的區塊，以適合上班族下班後的時段或婦女接送小孩前的空檔，提升職缺的吸引力與媒合效率。

