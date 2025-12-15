美編月薪39K嫌太少？網友一看工作條件全傻眼：真的要偷笑了

在現今職場環境下，找到一份條件合適、自己又滿意的工作並不容易，薪資高低更成為上班族反覆思考的關鍵。近日有網友在Dcard以「39000薪水好低」為題發文，分享自己的職場近況，坦言月薪僅有「39K」，且還是「未扣」勞健保與福委會費用，實際入帳更少。原PO表示，看到平台上不少人動輒年薪數百萬的分享，內心難免產生強烈落差，直呼「真的很想換工作」，貼文曝光後也迅速引發網友討論。

原PO提到目前的工作離家僅需步行約4分鐘，上班時間固定為早上8點到下午5點，全公司準時下班，沒有彈性工時也幾乎不加班。工作內容以美編設計與影片製作為主，日常業務不算繁重，雖然條件「穩定」，她卻對薪資產生不滿，認為39K與自身期待仍有落差，這也成為「引起公憤」的關鍵原因。

不少網友看完後直呼「傻眼」，認為這樣的條件其實已經相當不錯。有人指出，能準時下班、不必加班，還離家近，本身就是許多人夢寐以求的工作型態，「只做美編跟影片，還能有39K，真的要偷笑了」。也有人分享自身經驗，表示在傳產工作8年，即便不加班、包含勞健保，月薪也只有32K，反觀原PO的條件已經相當令人羨慕。更有網友直言，換工作未必能換到更好的生活品質，工時與責任增加，反而得不償失。

對於原PO不滿現階段薪資，也有網友給出實際建議。有人認為，既然下班時間固定又相對清閒，可以考慮發展斜槓，例如接外包剪輯、修圖案子，或利用專業技能經營副業，為自己加薪。也有人建議原PO不妨投履歷參加面試，實際測試市場對自身能力的評價，甚至考慮報考國營事業等。在多數人眼中，這份「離家近又不爆肝」的工作，或許不只是低薪問題，而是如何善用時間、放大價值的考驗。

