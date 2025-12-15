該怎麼回應？他稱職場上用「收到」很奴 網分析：比回「好」正確

在職場上收到工作訊息該如何回應呢？一名網友發文，稱他常常在職場上看到有人在LINE群組回應「收到」，他認為回答「好」就行了，用收到的詞彙很奴，對此，網友們普遍認為用收到比較好，因為「收到」表示有看到，但「好」表示有看到而且同意。

一名網友在PTT發文，表示在職場上，許多人收到工作訊息後，會在LINE群組裡回答「收到」，跟當兵很像，無論男女都會這麼回答，他認為回應「好」就可以了，如果用收到反而很「奴」，對此詢問網友們的意見。

此文一出，不少網友分析詞彙上的差異，指出用「收到」反而比較好，「收到表示有看到，但好表示有看到而且同意，我不覺得收到比較奴」、「收到很平等啊，不然難道還說接旨嗎」、「ok是答應耶，收到是我已讀你的訊息」、「收到已經是很中性的用語」、「看行業，如果是詢價，收到代表我知道但還沒要訂購，如果是好，對方不知道你同意價格要購買還是怎樣」。

更有網友透露說「收到」的益處，表示收到其實是敬語，「我回答底下的人也回收到，給點情緒價值而已」、「就客氣用語，公共群組講最安全的詞哪裡有問題了」、「收到已經很客氣了」、「就敬語啊，講敬語不算奴吧」。

更有網友開玩笑地分享其他替換詞彙，「遵旨」、「遵辦」、「我都回閱或者已閱」、「知悉」、「謹遵法旨」、「臣遵旨」、「領命」、「我都說好呦」、「朕知道了」、「我都已讀」。

