釋出1,385個職缺 北市31家知名企業歲末齊力求才

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

為迎接聖誕節及新年假期商機，臺北市就業服務處所屬各就業服務站將於12月15日至19日舉辦徵才活動，攜手31家知名企業釋出1,385多元職缺，涵蓋旅宿、餐飲、百貨零售、支援服務、交通運輸、宅配物流與醫療照護等領域，協助市民把握歲末求職、轉職與兼職需求，順利迎向新年度。

因應消費旺季與旅遊熱潮，各大零售通路業者，如新光三越、無印良品、全聯、家樂福、統一超商、全家、萊爾富、三商家購、統一多拿滋、棉花田、特力屋、好好生活家居家具、主婦聯盟生活消費合作社等紛紛招募門市前線人力，提供正職與兼職門市人員、營運人員及儲備幹部等職缺，其中萊爾富更同步開出稽核、採購、研發、數位行銷與資安等總公司專業職缺，提供求職者依專長探索多元發展的機會。

旅宿餐飲積極搶才，五星飯店到連鎖餐飲品牌全面徵才，包含台北萬豪酒店、寒舍餐旅集團及北投老爺酒店，釋出餐廳主任／領班、工程技術員、內外場服務人員、房務員、客服與接待等。連鎖餐飲三商餐飲、西雅圖極品咖啡、達美樂披薩、新一餐飲也同步加入招募行列，歡迎對餐飲旅宿業有興趣的求職朋友到活動現場面談。

運輸與物流需求強勁，大都會汽車客運提供駕駛職、維修技術員、肇事稽查員及行政人員等。新瑞宅配、統一速達宅也釋出宅配司機、宅配專員、時薪晨間理貨人員、專案管理師等職位。

超高齡時代來臨，照護產業人才需求殷切。本次活動邀請聯合醫院松德院區／仁愛院區、芯昀、樸馨、聯承等居家長照機構，釋出照服員、庶務人員、病房助理及技術士等職缺，歡迎具居服員資格、富有耐心與關懷精神的民眾加入照護行列。

參加本週徵才活動有新光三越、無印良品、萬豪酒店(宜華國際)、寒舍餐旅管理顧問、北投老爺酒店(老爺榮康)、統一超商、全家便利商店、萊爾富、全聯、家樂福、美廉社(三商家購)、棉花田生機園地、特力屋、好好生活家居家具、主婦聯盟生活消費合作社、統一多拿滋、三商餐飲、達美樂、西雅圖極品咖啡(馥餘實業)、新得里、新一餐飲、聯合醫院仁愛/松德院區、芯昀居家長照、璞馨居家長照、聯承居家長照、大都會汽車客運、統一速達、新瑞宅配、微笑單車、煒盛環科及錢櫃等31家企業。

