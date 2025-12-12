快訊

40歲女客服「十年安逸」成中年危機 網搖頭：沒提升自己就會這樣

聯合新聞網／ 綜合報導
一名40歲女客服透露，自己近日陷入轉職危機。 示意圖／ingimage
一名40歲女客服透露，自己近日陷入轉職危機。 示意圖／ingimage

一名40歲女網友在Dcard分享自己的職場經歷，透露當初為了週休二日而選擇客服工作，主要工作內容是打電話給客戶續約公司的服務。雖然薪水僅略高於基本工資，但工作環境良好，有冷氣、冰水、冰箱與微波爐，廁所也乾淨，最重要的是同事關係融洽、假期好請，因此她默默做了十年。

不過近幾年公司政策調整，工作內容逐漸以業績為導向，即使客戶不滿，她也必須持續推銷服務以增加收入。雖然薪水有提升，但她坦言自己「不是推銷的料」，業績長期墊底，加上公司要求轉正又可能再轉回派遣，令她壓力倍增。雖然工作中仍有一半時間從事客服解答與協助維修，但業績壓力讓她對換工作感到焦慮。

原PO表示，自己平常有存錢，也靠父母留下的舊房子維持生活，但對自我提升或斜槓進修毫無涉獵，日常興趣僅是種花和去動物園閒逛。她坦言雖然捨不得同事和公司電腦裡的日記，但決定順其自然，「船到橋頭自然直」，並覺得只要自己的花能正常結花苞就足夠。

貼文曝光後網友忍不住直言，「妳這是業務不是客服吧，客服一般是指負責對客人售後服務的，業務本來就不是穩定做到退休的職位」、「妳哪來的信心覺得這工作可以做到退休，就算主管不盯妳，也早晚被AI取代好嗎」、「沒有繼續提升自己就會這樣」、「不覺得工作太過於安逸嗎？真的都沒危機意識？」、「十年都在擺爛也是蠻不容易的」。

不過也有暖心網友鼓勵「順其自然，不要給自己太大壓力」、「等資遣拿補助，拿完補助剛好休息完，找下一個工作」、「我第一次感受到原來年紀大會焦慮被公司辭退是真的…妳要不要考國營，很好考」、「工作很好找就怕妳不做，別怕」、「工作再找就有了不用擔心啦」。

