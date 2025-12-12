年後跳槽怕「離職預告」影響年終 網一面倒勸她：領完錢再講

一名女網友在Dcard發文，透露自己正面臨「離職抉擇」。她表示，現職公司往年都是在農曆年前一天發放年終獎金，而她已找到新工作，希望年後就入職。然而，因離職預告期為10天，加上還有未休完的特休，她猶豫究竟何時提出離職最合適。

原PO考慮的方案是，2026年2月13日領完年終後再提出離職，隔天就開始過年連假，這樣可以避免與主管直接碰面產生尷尬，但也可能沒有時間完成完整交接。她擔心若提前提出離職，可能會影響年終獎金，或被公司打折，因此希望取得大家建議。

貼文曝光後，網友紛紛留言分享經驗，多數認為等年終入帳後再提出離職較妥，既能確保獎金權益，也能合理安排休假與交接；至於交接細節，則可利用剩餘工作天數提前整理資料或口頭交接，以降低對同事及主管造成不便。

貼文下方不少網友建議「當然是確定領到年終的當天才能提離職，早點提保證妳一毛都拿不到」、「13號提離職，根本是專業且運氣極佳，佔盡天時地利人和」、「入帳當天下午直接提離職，過完年剛好回去收東西」。

也有部分人建議原PO咬牙苦等至月底，「我是直接提做到2月底離職」、「確保年終入袋，請選2月23提離職。既賺了年假，又能落實交接」」、「建議2月底」、「如果是我我會二月底，因為如果他晚發妳太早走剛好錯過會很嘔」、「我也是離職預告期10天，本來就決定好放完年假2月23提離職，再把特休休一休就可以拍拍屁股走人啦」。

