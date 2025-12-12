狂換7工作！她求轉職前端工程師 人資搖頭：看到秒淘汰

一名27女歲網友在Dcard分享職場經歷，透露自己過去換過至少7份工作，多數工作經歷都不到半年，因此履歷上只列出時間較長的幾份。她坦言，之前做過超商副店長、行銷美編、剪輯助理等職位，但因公司制度或自身迷茫，無法長期留下，直到近期才想要定下技術性工作，並開始學習前端工程。

原PO表示，目前在一家公司的RD部門擔任助理工程師，薪水33K、年終一個月。雖然明白薪資偏低，但她認為這是入門、累積經驗的起點。工作中，她會協助網頁與應用程式的美編工作，但80%以上的時間都在處理程式無關的打雜任務，公司也因她程式技術尚不成熟，而不敢讓她負責主要案子。

原PO坦言，這些重複性高的工作雖輕鬆，卻相當無聊，因此萌生想換工作的念頭，希望往UI/UX或前端工程方向發展。因此以「現在的人資還會很在意工作沒有滿一年的嗎」為題向網友請益，也想了解這種情況下，找相關工作一份工作大約應該做多久比較合適。

不少網友留言安慰與提供建議「我覺得不要害怕跳槽，跳槽是談薪的籌碼。另外在面試的時候盡量說明妳的優勢，離職的原因也要說明清楚」、「如果有幾個比較長的經歷搭配一兩個不滿一年的經歷，還好」、「能理解妳的心，因為台灣太多爛缺了」、「如果已經會寫網頁，試試用現在的技能找大一點的公司，加油」。

也有內行網友不諱言提醒「除非妳的能力學歷或人格特質非常突出，不然以妳這個換工作的速度，真的很難很難上」、「（人資在意頻繁轉職）還是會哦，我之前每份工作都做至少一年半，去面試一樣被嫌棄沒定性」、「妳流動性太高，願意錄取妳的大概本身人員流動性也高」、「如果是前端工程師的話，我可以肯定的告訴妳，會！我是HR不會錄取妳，看到妳的履歷我會直接刷掉」。

