快訊

老司機色起來！ChatGPT「成人模式」這時間上線 可以鹹溼對話了

青森外海規模6.7強震！北海道與東北多地震度4 氣象廳發海嘯注意報

台灣寶可夢中心開賣12款新品！手心吉祥物太Q 網傻眼「萬聖節周邊」還在賣

台灣虎航宣布招募60名客艙組員 下周一起開放報名

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
台灣虎航12日宣布將啟動客艙組員的招募，本次預計將招募60名客艙組員。業者提供
台灣虎航12日宣布將啟動客艙組員的招募，本次預計將招募60名客艙組員。業者提供

想要圓航空的年輕學子看過來！台灣虎航（6757）12日宣布將啟動客艙組員的招募，本次預計將招募60名客艙組員。

台灣虎航瞄準旅遊市場的蓬勃發展，上周三（3日）董事會已通過第三代機隊購機案，以擘劃未來航線並提升航線營運效率。為因應航線的拓展與相關的增班計畫，台灣虎航12日宣布將啟動客艙組員的招募，本次預計將招募60名客艙組員。誠摯邀請對航空事業有興趣並充滿熱忱的朋友們，一同加入台灣虎航成為虎寶虎妞。

台灣虎航作為我國第一且唯一的低成本航空公司，現行航網布局綿密，航點遍及日本、韓國、澳門及越南，提供旅運市場多元的選擇，更是飛航日本、韓國最多航點的國籍航空。

台灣虎航藉由「熱情、溫暖、真誠」的企業精神，塑造出年輕活潑、朝氣十足的企業形象，且連續10年獲得《讀者文摘》信譽品牌最高榮譽白金獎項認證。台灣虎航期待新加入的客艙組員，能夠傳承這份熱忱與優質服務，共同延續品牌榮耀。

本次客艙組員的招募時間將於2025年12月15日凌晨00:00起至2025年12月28日晚間23:59止，報名資格為大學以上畢業或具應屆畢業資格、多益550分以上者，或其他檢定同等資格證明，具日、韓語會話能力尤佳。報名截止後，將針對所有履歷投遞者進行初步書面資料審核，通過資料審核者，將安排於2026年1月17日進行初試；2026年1月24日進行複試，錄取之客艙組員，將於2026年5月起分梯次陸續報到並開始受訓，完訓後即可上線成為台灣虎航正式的客艙組員。

台灣虎航致力於提供持續優化的勞動條件及工作環境，讓全體員工能以最佳狀態執行工作任務。近日亦已正式宣布將於2026年1月1日起，針對全體員工新增「每年7日福利補休假」制度，盼望除法定假日外，再額外提供7天福利補休假，藉更友善的休假制度，讓全體員工能在更安心的工作環境中工作。

對於航空事業懷抱熱忱與嚮往的朋友們，可至yes123求職網站搜尋「台灣虎航」，並於「客艙組員」的相關職務中查看報名及相關應試資格；此外，台灣虎航亦同步開放包括：資訊應用、行銷企劃、場站管理等多個內勤職缺，歡迎對航空產業有興趣的應試。

台灣虎航 航線 日本

延伸閱讀

台灣虎航招60名空服 明年元旦起全體員工新增「每年7日福利補休假」

醉漢鬧機艙！台灣虎航名古屋返台延飛 航警強制帶離

虎航擴大機隊 戰力升級

台灣虎航2026夏季航班第2波1199元起 明天上午10時開賣

相關新聞

台灣虎航宣布招募60名客艙組員 下周一起開放報名

想要圓航空的年輕學子看過來！台灣虎航（6757）12日宣布將啟動客艙組員的招募，本次預計將招募60名客艙組員。

年輕人薪資低於中位數 年前轉職潮恐提前湧現

主計總處發布最新統計，今年前十月全體受僱員工的 「經常性薪資中位數」為38743元，然而，未滿25歲薪資中位數不到3萬元...

徵才被刷掉不一定是AI的錯！9成企業憂AI給的建議不合用

時值歲末，有意轉換跑道的上班族早已摩拳擦掌搜集資訊，提前行動投履歷，盼盡快拿到新工作，不過根據《Business Ins...

勞動部前進校園 談職場霸凌防治、保障勞動權益

勞動部洪申翰部長11日赴雲林縣麥寮高中，與500多名師生共同觀賞今年的「深植勞動概念-校園巡迴列車」最終場活動，這是為高...

搶優秀人才！人力銀行喊年薪16個月起跳

104資訊科技11日宣布，榮獲IT產業權威評鑑「IT Matters Awards」最佳IT雇主獎，成為今年全國十家獲此...

蹲台積「天使缺」或跳槽Google？工程師難抉擇 網揭利弊：要有心理準備

對於科技業而言，在台積電工作還是去Google工作較有發展性呢？一名在台積電IT部門的工程師發文，稱目前的工作雖然很輕鬆、薪資也很穩定，但感覺技術有些停滯，想趁年輕跳槽到Google Home發展，對此，網友們看法兩極，有人認為去Google較有未來，但也有網友提醒可能隨時會被裁員。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。