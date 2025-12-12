年輕人薪資低於中位數 年前轉職潮恐提前湧現

主計總處發布最新統計，今年前十月全體受僱員工的 「經常性薪資中位數」為38743元，然而，未滿25歲薪資中位數不到3萬元，25-29歲薪資中位數才33930元，需要到40至49歲的階段，薪資中位數才能突破4萬元。面對薪水上不去，有不少人開始盤算是否要在農曆年前跳槽，幫自己加薪。

最近網路就有網友發問：「看到夢幻工作開缺，好想提前卡位，但又怕拿不到年終，該怎麼選？」貼文一出，立刻釣出職場前輩們熱心分享。有人建議先把新工作的薪水換算一下，「早去搞不好能打平年終」；也有人直言「都叫夢幻工作了，建議不要想太多」；也有人提醒應該把新公司的福利、工作環境一起納入評估。

對此，1111人力銀行發言人莊雨潔分析，根據調查，有67.5%上班族，靠跳槽實現加薪，而農曆年前確實是相對有利的轉職時間點。首先，市場競爭者較少，再加上企業為了盡早填補人力缺口，薪資談判空間大。如果仍想保有現職的年終，她建議可以提前面試、先談條件，並主動詢問「是否可以年後到職」。

此外，大多數企業會在農曆年前發放年終獎金，求職者也可精算最有利的轉職時間點。莊雨潔建議，求職者不妨調整心態，即使短期並沒有離職打算，也能藉由「參與面試」檢視自己的市場行情，這也是一種職涯管理。至於挑選工作，除了比較薪水與考慮是否符合興趣，更不能忽略福利制度和公司文化，因為這些往往才是決定「能不能長久做下去」的關鍵因素。

1111人力銀行總經理張篆楷指出，在缺工已成常態的環境下，愈來愈多企業願意提高福利留住人才。這些友善措施不只提升員工幸福感，也能推動產業向上。

以獲得1111人力銀行幸福企業金獎的「台灣大哥大」為例，公司積極推動友善職場，提供10周全薪產假、8天產檢與陪產假，每胎公司補助6萬元、6歲以下子女還能享有每年1萬元照顧金，加上每個月10天居家上班，吸引不少人才；金融業「台新銀行」也不遑多讓，提供64小時帶薪產檢、60天產假，並給予未滿3歲子女的家長，每日可減少一小時工時，但薪水不打折。

