徵才被刷掉不一定是AI的錯！9成企業憂AI給的建議不合用

時值歲末，有意轉換跑道的上班族早已摩拳擦掌搜集資訊，提前行動投履歷，盼盡快拿到新工作，不過根據《Business Insider》報導指出，現代公司雖普遍使用 AI 或自動化系統（ATS）來協助篩選履歷，但專家指出，這些系統主要幫忙過濾最明顯不符合條件的履歷，例如學歷、工作授權或技能要求等門檻，真正按下「拒絕鍵」的，多半還是人力招聘專員。

報導中指出，最讓求職者感到挫折，是因為即使資格符合，也可能因申請人數過多而淹沒在名單中。

1111人力銀行調查也發現，AI正逐步改變人資管理模式，有72.7%受訪企業認為「員工績效分析」是AI最能發揮效益的場域，其次則是「招募與履歷篩選」54.5%。

企業眼中的AI人資系統具體有哪些優勢？調查直指，最有感的功能是「快速分析求職者資料以節省時間與成本」，有高達81.8%的企業給予肯定；其次則是能「自動篩選履歷」（72.7%）與「主動安排合適人選面試」（54.5%）。

《科技島》執行長王志堅表示，AI篩選履歷的風險在於，過度仰賴關鍵字及演算法誤差，其次，AI缺乏情境判斷，例如無法分辨跨領域轉職者的技能，或是無法解讀不同工作經歷所隱含的價值，僵化的篩選標準導致錯失多元人才。因此要提醒的是，過度怪罪或仰賴AI，反而可能忽略公司招聘流程不完善、人力不足的真實問題。

1111人力銀行發言人曾仲葳也指出，根據調查顯示，企業最擔憂的是AI系統所產出的建議或結果，可能無法切合企業文化（90.9%），其次為初期建置過程中所需投入的培訓、人力與資源成本過高（81.8%）。另有六成以上（63.6%）的受訪企業擔心，若資料不足或品質不穩，將導致AI輸出的結果失準，進一步影響決策品質。

此外，報導強調，對求職者而言，理解 AI 在招聘中的實際功能非常重要，與其將挫折歸咎於技術，不如專注於提升履歷品質、精準媒合，這樣才能增加獲得面試的機會，不被自動化系統或龐大的競爭浪潮所淹沒。

王志堅認為，AI人工智慧在招聘過程中扮演的角色愈來愈重，但求職結果的最終決定，仍掌握在「人」的手中。求職者應該更審慎檢視自身履歷，並拿出具體的面試策略，才能在競爭激烈的求職市場中脫穎而出，獲得企業人資青睞。

