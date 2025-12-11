搶優秀人才！人力銀行喊年薪16個月起跳

104資訊科技11日宣布，榮獲IT產業權威評鑑「IT Matters Awards」最佳IT雇主獎，成為今年全國十家獲此殊榮的企業代表之一。104資訊科技指出，此獎項肯定公司在技術人才長期投入的成效，特別是系統化人才培育藍圖、AI 技術的全面導入、以及具市場競爭力的薪酬福利。

由數位發展部指導、IMA資訊經理人協會主辦的「IT Matters Awards」是全台唯一聚焦IT雇主品牌的獎項，104資訊科技指出，在「最佳IT雇主獎」獎項當中，包含台灣大哥大、國泰世華銀行、台灣IBM、鴻海、台達電等10家企業入選，104資訊科技也獲此殊榮。

104資訊科技人資長江錦樺表示，公司規劃了紮實的「新人90+天培訓」計畫，讓新人試用期通過率達到95%；還設立「104大學-工程學院，提供為期約1.5年的完整培訓，近三年累積總時數高達11,690小時，成功拉齊團隊技術水平，並為個人職能發展鋪路。

AI協作工具導入也是人才培育重要的一環。104資訊科技指出，公司為全體工程師標配了GitHub Copilot與LobeChat等AI協作工具，導入AI工具後，在程式開發、測試撰寫、問題除錯等關鍵開發指標上，平均效益提升了41.5%。

在薪酬福利方面，104資訊科技指出，他們保障年薪達16個月以上，近三年的平均調薪幅度亦維持在4.7%至5.78%，並提供6天樂活假、1天生日假與彈性工時。

104資訊科技人資長江錦樺表示，公司近年屢獲殊榮，包含2022年獲得TSAA台灣永續行動獎金獎、HR Asia亞洲最佳企業雇主獎；2023年獲得TCSA台灣企業永續獎；2024年獲得NTDA國家人才發展獎等，公司將持續發揮正向影響力。

