蹲台積「天使缺」或跳槽Google？工程師難抉擇 網揭利弊：要有心理準備

對於科技業而言，在台積電工作還是去Google工作較有發展性呢？一名在台積電IT部門的工程師發文，稱目前的工作雖然很輕鬆、薪資也很穩定，但感覺技術有些停滯，想趁年輕跳槽到Google Home發展。對此，網友們看法兩極，有人認為去Google較有未來，但也有網友提醒可能隨時會被裁員。

一名男網友在Dcard發文，表示他目前任職台積電的IT部門，工作輕鬆、每天都可以正常上下班，工作與生活皆能兼顧，且薪資穩定。但總覺得自己還年輕，一直待在台積電技術有些停滯，害怕待久了「腳麻走不掉」。

原PO表示，他近期拿到了Google Home的Offer，很嚮往Google的開發文化與自由的風氣，也認為去Google工作未來的路會比較寬廣。只是許多人說台積電的IT部門是「天使缺」，如果離職一定會後悔，又擔心不去Google以後會有遺憾，對此詢問網友們的意見。

此文一出，不少過來人看好Google的未來性，鼓勵原PO跳槽，「還年輕就去Google看看，即使你以後回不去台積，還是有很多地方可以去的」、「去Google吧，GG的IT技能樹太窄了，各個部門永遠只能碰同一塊東西」、「在GG會定型，在Google才有未來，有這麼難選嗎」、「你還年輕，去吧」。

但也有網友提到Google裁員的問題，「Google會固定裁員，要有心理準備」、「Google說裁就裁」、「Google好歸好，嚮往歸嚮往，但哪天說裁也裁不是嗎」、「一堆人都忽略一個重點，外商會裁員，尤其是你步入中年之後」。

更有網友建議，如果想精進能力可以去Google，想穩定則留在台積電，「如果喜歡工作感覺可以去，可以一直精進工作方面的能力，但如果只是想賺錢然後過喜歡的生活或是搞副業，留台積穩定投資」、「想想未來有沒有要往海外發展，沒的話GG好好蹲，發展副業、投資也是一個不錯的未來」。

