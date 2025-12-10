你加薪了嗎？通膨降溫、AI助攻 前10月實質總薪資創10年最大增幅

主計總處今天發布10月受僱員工薪資統計，累計1-10月工業及服務業全體受僱員工每人每月經常性薪資平均4萬7803元，較上年同期增加3.08%，剔除物價後，實質經常性薪資4萬3664元，年增1.32%，近五年最高增幅。累計實質總薪資成長2.22%，寫下2016年以來、10年最高水準。主計總處官員表示，除了企業調薪，近期AI商機蓬勃，廠商發放獎金激勵員工，也是重要推力。

若單以10月觀察，10月工業及服務業受僱員工平均經常性薪資為4萬8252元，年增3.80%，創下近26年單月最高紀錄，若加上獎金及加班費等非經常性薪資8971元，合計後總薪資平均數為5萬7223元，較去年同期大增7.38%，在在顯示今年出口亮麗，帶動廠商加薪及發獎金力道不小。

主計總處統計，1至10月全體受僱員工經常性薪資平均為4萬7803元，較上年同期增加3.08%，累計總薪資平均數增4.00%；實質經常性薪資平均數年成長1.32%，累計實質總薪資平均數成長2.22%。至於前10月平均經常性薪資中位數為3萬8319 元，較上年同期增加3.00%，實質經常性薪資中位數則年成長1.24%。

主計總處表示，雖然全體受僱員工薪資成長幅度不小，但個別受僱員工從事行業及個人條件與資歷(如教育程度、職業、工作年資等)不同，其薪資與整體受僱員工平均薪資有所差異，其中1至10月經常性薪資平均數低於整體平均者包括住宿及餐飲業3萬4995元、其他服務業3萬6671元（如美容美髮及用品維修)；製造業整體平均數4萬5779元也低於全體平均數，但其中電子零組件製造業5萬7042元則明顯高於平均數；專業科學及技術服務業5萬8258元、出版影音及資通訊業6萬9548元、金融及保險業7萬776元等，都是薪資較高行業。

觀察1至10月行業別經常性薪資平均數變動情形，各行業多較上年成長，其中批發及零售業年增3.68%、製造業年增3.55%、醫療保健及社會工作服務業年增3.47%、營建工程業亦年增3.40%。累計總薪資平均數部分，製造業因年節獎金及績效獎金發放較多，年增5.91%，其中電子零組件製造業增加8.84%；運輸及倉儲業亦增4.80%。