勞動部修法「病假未逾10天」不得有不利處分 明年上路

中央社／ 台北10日電
上班族示意圖。聯合報系資料照／記者余承翰攝影
長榮空服員抱病執勤逝世後，促病假制度改革推動，勞動部昨天正式公告勞工請假規則，明訂勞工請病假一年未逾10天，雇主不得有不利處分，全勤獎金也應按比例扣除，115年上路。

長榮航空孫姓空服員9月抱病執行勤務後病逝，勞動部查出有「不敢請病假」情形，後續規劃修改法規，保障勞工病假權。

勞動部昨天正式公告勞工請假規則，勞動部勞動條件及就業平等司司長黃琦雅今天表示，法規增訂勞工一年內請普通傷病假日數未超過10天者，雇主不得因勞工請普通傷病假而有不利處分，另外也增訂全勤獎金扣發時，應按請病假日數依比例計算。

黃琦雅舉例，假設勞雇雙方約定每月正常工時工資為新台幣3萬3000元，其中3000元為全勤獎金，勞工在某一個月請病假1天，其他工作日都有出勤，則該月全勤獎金扣發不得超過100元（3000元÷30日）。

黃琦雅強調，法規明定，勞工請普通傷病假超過10天者，雇主進行相關人事考核時，仍應以其工作能力、工作態度及實際績效等綜合考量，不可僅以請普通傷病假日數作為考量。

另外，勞工請假規則除了病假修正外，也明定勞工若是親自照顧家庭成員，可以小時請休事假，雇主不得視為缺勤而影響其全勤獎金。

