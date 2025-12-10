快訊

南韓入境卡列中國台灣！外交部揚言檢視與韓關係 ：沒有祭出所謂手段 只是提醒

你猜對了嗎？ 台灣2025代表字揭曉 「罷」字打敗「詐」字奪冠

美國防部「強者簡報」曝光！美無力保台 先進武器會在抵台前被陸摧毀

聽新聞
0:00 / 0:00

怕被記黑帳？「身心調適假」上路2個月 台東5千公務員沒人敢請

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
公教人員專屬的「身心調適假」上路已滿2個月，台東縣政府與所屬機關卻是「掛零」，逾5千名員工沒有人敢請。記者尤聰光／攝影
公教人員專屬的「身心調適假」上路已滿2個月，台東縣政府與所屬機關卻是「掛零」，逾5千名員工沒有人敢請。記者尤聰光／攝影

公教人員專屬的「身心調適假」自今年10月10日正式上路，中央宣稱目的在讓公務員能適時紓壓、避免過勞。不過實施已滿2個月，台東縣政府與所屬機關卻是「掛零」。逾5千名員工中，沒有人敢請，讓議員直言「制度漂亮，實際根本沒人敢用」。

議員黃治維今天在預算審查指出，明明是假別制度保障，但員工心裡卻有一把無形的尺。他表示，不少公務員擔心請假會被主管「記在心裡」，甚至被貼上「不穩定、抗壓差」的標籤，久而久之乾脆誰也不請，「要看主管臉色才能休假，這根本就是異常的工作環境」。

他建議，縣府明年應將「身心調適假使用率」納入各機關績效考評，「不是逼大家請假，而是確保每位職員真的能放心休、敢放心休」。他強調，府內不少人承受滿滿工作量，又得面對民眾與繁重行政流程，壓力大到晚上睡不好、假日也在想公文的人很多。如果不能適時調適，最後只會走向身心失衡。

雖然官方統計指出，身心調適假1年最多能請3天，還能按「小時計」請半天或幾小時，且免附證明、主管不得拒絕，但多名縣府職員私下卻透露另一面現實。

一名不願具名的職員說「紙本規定是這樣寫沒錯，但你真的請下去，主管的眼神、語氣、交辦工作方式就會不一樣，沒人想被貼標籤」。也有人坦言「我們不是不需要休息，是不敢。怕影響年終、怕考績被扣、怕被質疑狀況不好」。

對此，人事處長邱婉玲回應，未來將加強請假流程宣導，並與主管溝通心態調整，「只要職員有需要，不用證明、直接准假。」她也強調，制度設計原意就是照顧員工，不會因請假影響權益。

縣府職員私下透露沒人敢請，就是沒人想被貼標籤。記者尤聰光／攝影
縣府職員私下透露沒人敢請，就是沒人想被貼標籤。記者尤聰光／攝影

主管 身心調適假

延伸閱讀

台東火車站3億元「城市門面」落漆 議員直言不太成功

綠民調半數民眾挺年改 藍：政府帶頭慣老闆 影響公教甄拔

藍拚兌現承諾 停砍公教年金最快12月12日三讀

又傳法官過勞！中高行審判長病倒住院 同仁曝：他加班數十年如一日

相關新聞

怕被記黑帳？「身心調適假」上路2個月 台東5千公務員沒人敢請

公教人員專屬的「身心調適假」自今年10月10日正式上路，中央宣稱目的在讓公務員能適時紓壓、避免過勞。不過實施已滿2個月，...

美國關稅影響 新北已有1058人放無薪假

美國關稅議題引起全球緊張，新北市長侯友宜今天在市政會議指出，這段時間受到關稅影響減班，新北有1058人受到影響，全國則達...

職場性騷擾、霸凌案件高幅度成長 新北跨局處「接住勞工」

勞工權益日受重視，加上性平三法修法上路後，民眾意識提高，新北市勞工局統計，性騷擾、職場霸凌受理案件，分別從2023年46...

衛福部國健署推健康職場企業自主評核 日月光、美光、中榮奪最高榮譽

為落實「健康台灣」願景，因應國人長時間待在職場，職場已成影響健康的關鍵場域，衛福部國健署攜手勞動部職安署推動「健康職場」...

福利還折磨？別以為員工很愛 Z世代「最顧人怨福利」竟是這項

面試心得平台《面試趣》與薪資查詢平台《比薪水》聯合調查「員工最不喜歡的公司福利」，員工旅遊壓倒性奪冠，接下來依序是聚餐、...

人脈榨光就掰了？她曝保險業務員「暗黑手段」 兩派網友掀論戰

不少人都會購買保險商品，以備不時之需。對此，一名女網友分享，自己曾短暫待過壽險業，很多新人一開始就榨光身邊人脈，做不到幾筆業績，只能黯然離開，有些人為了成交甚至出現退傭、用身體換單等誇張行徑。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。