美國關稅影響 新北已有1058人放無薪假

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
美國關稅影響，新北目前已有1058人受到減班影響。圖／聯合報系資料照片
美國關稅議題引起全球緊張，新北市長侯友宜今天在市政會議指出，這段時間受到關稅影響減班，新北有1058人受到影響，全國則達到9000多人，是疫情以後的新高，目前關稅還沒有結果，他要求勞工局密切注意關稅發展，確實保障勞工生計。

新北市勞工局長陳瑞嘉今天在市政會議專題報告也指出，因應美國關稅政策的衝擊，勞工局主責成立「勞工就業穩定小組」，在前端建立企業異常預警資料庫，並啟動分級輔導機制維持僱用安定。

如發生爭議，則透過輔導法遵、爭議調解、啟動勞檢及涉訟補助等措施守護勞工權益，同時連結中央資源，主動轉介「僱用安定措施」協助勞工申請「積欠工資墊償」。

最後則協助勞工申請失業給付，提供就業媒合及職業訓練，在今年10月更聯合基北桃建立跨域就業服務平台，協助勞工快速轉職，維持就業穩定。

