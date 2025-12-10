快訊

不滿酒駕撞死醫大生判10年 體育主播父聲淚俱下：得不到公平正義

家庭聚餐、購物都拿來核銷 台南研考會前主委夫妻認了繳回6萬元

中俄15架軍機同時繞飛日本！日防相小泉公布航跡圖批「明顯對日示威」

職場性騷擾、霸凌案件高幅度成長 新北跨局處「接住勞工」

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
職場霸凌申訴案件持續增高。圖／AI生成
職場霸凌申訴案件持續增高。圖／AI生成

勞工權益日受重視，加上性平三法修法上路後，民眾意識提高，新北市勞工局統計，性騷擾職場霸凌受理案件，分別從2023年46件、337件，今年截至10月各成長到87件、623件，勞工局表示，新北成立職場霸凌預防輔導團，已輔導約3600家中小企業建置性騷擾申訴管道，並制定性騷擾規範範本，助企業完善申訴與調查機制。新北市長侯友宜說，職場霸凌、性騷擾零容忍，市府將全力守護勞工。

新北市勞工局長陳瑞嘉今天在市政會議以「安全職場、幸福城市」專題報告指出，從各方便推動職場安全衛生，其中勞工局推動的「低風險工地認證」，也展現具體成效，其中大規模民間企業或5000萬元以上公共工程，已認證工地職災發生率約在8-9％，未認證職災發生率都超過90％。

陳瑞嘉說，勞工若不幸發生職業災害，勞工局將指派專責人員立即啟動關懷機制，以「專人專責、一案到底」方式全程陪伴。

除生理危害，職場心理危害同樣愈來愈受重視。勞工局統計新北市職場性騷擾受理案件從2023年的46件、2024年78件，今年截至10月已有87件；而職場霸凌從2023年的337件、2024年503件，今年截至10月已經623件。

陳瑞嘉說，勞工局持續強化職場霸凌及性騷擾防治，2020年即成立職場霸凌預防輔導團，並輔導約3600家中小企業建置性騷擾申訴管道，同時制定性騷擾規範範本，協助企業完善申訴與調查機制；市府也跨局處整合心理諮商、法律協助、勞資調解及小型事業調查補助等多元資源，讓勞工求助有門、支持不斷，共同編織無漏洞的友善職場防護網。

勞檢處長陳澤州說，在性別工作平等法相關法令修法後，性騷擾、霸凌案件，公司須成立調查小組，若雇主就是行為人，則賦予地方政府主動介入調查的權利，被害者可向各地勞工局申訴，市府將主動介入調查，保障勞工權益。

先前新北市某公司董事藉教勞工包粽子卻藉機肢體碰觸、甚至抱住勞工，當初新北市府認定性騷屬實開罰10萬元，但勞動部訴願會以董事非最高負責人為由撤銷裁罰引發討論，由於勞動部放寬「雇主」認定，此案有望可再上訴。

侯友宜說，新北市有213萬的勞工占全國四分之一以上，肩負了178萬個家庭，職場安全是市府最重視的一塊，新北市六都這個失能傷害頻率都是六都最低的，希望持續地保持。

「霸凌、性騷零容忍。」侯友宜說，市府全力以赴守護勞工能在新北安居樂業。

新北市長侯友宜今天表示，職場霸凌、性騷擾零容忍，市府將全力守護勞工。記者葉德正／攝影
新北市長侯友宜今天表示，職場霸凌、性騷擾零容忍，市府將全力守護勞工。記者葉德正／攝影

職場霸凌 性騷擾

延伸閱讀

板橋「定食8」氣爆案 侯友宜：業者已同意賠償與善後

禁小紅書打詐 侯友宜：數發部、金管會源頭管理最重要

禁小紅書仍阻不了詐 侯友宜籲中央從源頭管理

高市尚未提補償…烏龍檢驗重創雲林鯛魚 侯友宜出手表態

相關新聞

職場性騷擾、霸凌案件高幅度成長 新北跨局處「接住勞工」

勞工權益日受重視，加上性平三法修法上路後，民眾意識提高，新北市勞工局統計，性騷擾、職場霸凌受理案件，分別從2023年46...

衛福部國健署推健康職場企業自主評核 日月光、美光、中榮奪最高榮譽

為落實「健康台灣」願景，因應國人長時間待在職場，職場已成影響健康的關鍵場域，衛福部國健署攜手勞動部職安署推動「健康職場」...

福利還折磨？別以為員工很愛 Z世代「最顧人怨福利」竟是這項

面試心得平台《面試趣》與薪資查詢平台《比薪水》聯合調查「員工最不喜歡的公司福利」，員工旅遊壓倒性奪冠，接下來依序是聚餐、...

人脈榨光就掰了？她曝保險業務員「暗黑手段」 兩派網友掀論戰

不少人都會購買保險商品，以備不時之需。對此，一名女網友分享，自己曾短暫待過壽險業，很多新人一開始就榨光身邊人脈，做不到幾筆業績，只能黯然離開，有些人為了成交甚至出現退傭、用身體換單等誇張行徑。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

AI 轉型推動薪資上揚 製造業經理人年薪衝137萬元

製造業朝向數位與AI轉型，強力推升人才需求與薪資水平，連帶使AI相關的非主管職年薪逼近百萬元大關。一線技術員也受缺工影響...

周休三日可不可行？學者示警「一步到位」問題多 建議這裡先試點

台灣工時過高，3年內2度有民眾提案希望推動「週休三日」，不過學者指出，若台灣採取「一步到位」式的週休三日，產生的問題可能會比現況更多，特別是醫療院所，可能不再能提供每週7天的服務，影響患者權益，建議採階段式推動，公務機關可先行試點，再接著逐步拓展。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。