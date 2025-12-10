職場性騷擾、霸凌案件高幅度成長 新北跨局處「接住勞工」

勞工權益日受重視，加上性平三法修法上路後，民眾意識提高，新北市勞工局統計，性騷擾、職場霸凌受理案件，分別從2023年46件、337件，今年截至10月各成長到87件、623件，勞工局表示，新北成立職場霸凌預防輔導團，已輔導約3600家中小企業建置性騷擾申訴管道，並制定性騷擾規範範本，助企業完善申訴與調查機制。新北市長侯友宜說，職場霸凌、性騷擾零容忍，市府將全力守護勞工。

新北市勞工局長陳瑞嘉今天在市政會議以「安全職場、幸福城市」專題報告指出，從各方便推動職場安全衛生，其中勞工局推動的「低風險工地認證」，也展現具體成效，其中大規模民間企業或5000萬元以上公共工程，已認證工地職災發生率約在8-9％，未認證職災發生率都超過90％。

陳瑞嘉說，勞工若不幸發生職業災害，勞工局將指派專責人員立即啟動關懷機制，以「專人專責、一案到底」方式全程陪伴。

除生理危害，職場心理危害同樣愈來愈受重視。勞工局統計新北市職場性騷擾受理案件從2023年的46件、2024年78件，今年截至10月已有87件；而職場霸凌從2023年的337件、2024年503件，今年截至10月已經623件。

陳瑞嘉說，勞工局持續強化職場霸凌及性騷擾防治，2020年即成立職場霸凌預防輔導團，並輔導約3600家中小企業建置性騷擾申訴管道，同時制定性騷擾規範範本，協助企業完善申訴與調查機制；市府也跨局處整合心理諮商、法律協助、勞資調解及小型事業調查補助等多元資源，讓勞工求助有門、支持不斷，共同編織無漏洞的友善職場防護網。

勞檢處長陳澤州說，在性別工作平等法相關法令修法後，性騷擾、霸凌案件，公司須成立調查小組，若雇主就是行為人，則賦予地方政府主動介入調查的權利，被害者可向各地勞工局申訴，市府將主動介入調查，保障勞工權益。

先前新北市某公司董事藉教勞工包粽子卻藉機肢體碰觸、甚至抱住勞工，當初新北市府認定性騷屬實開罰10萬元，但勞動部訴願會以董事非最高負責人為由撤銷裁罰引發討論，由於勞動部放寬「雇主」認定，此案有望可再上訴。

侯友宜說，新北市有213萬的勞工占全國四分之一以上，肩負了178萬個家庭，職場安全是市府最重視的一塊，新北市六都這個失能傷害頻率都是六都最低的，希望持續地保持。