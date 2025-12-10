衛福部國健署推健康職場企業自主評核 日月光、美光、中榮奪最高榮譽

為落實「健康台灣」願景，因應國人長時間待在職場，職場已成影響健康的關鍵場域，衛福部國健署攜手勞動部職安署推動「健康職場」，透過制度轉型、獎勵及表揚，攜手企業以積極、創新思維及策略投入員工健康，打造具備韌性與永續力的健康職場環境。

國健署今天舉辦「114年全國績優健康職場與優良推動人員表揚大會」，共有311家職場與35位推動人員報名角逐，最終由60家績優健康職場與5家優良健康職場及6位卓越推動人員脫穎而出。

衛福部次長莊人祥致詞表示，員工是企業最珍貴的資產，也是國家競爭力的基石，國內外所有實證研究指出，投資員工的健康不僅能有效的降低缺勤率，也可以提升生產力，並提升企業樹立優質的形象，創造健康與經濟的雙重 雙贏效益。協助企業打造一個讓員工身心健康的環境，一直是衛福部責無旁貸的使命，為響應在賴清德總統健康台灣的國家願景，積極強化職場健康促進策略。

今年健康職場政策正式轉型為健康促進自主評核制度，透過自主評核、優良肯定、CEO表揚三個階段鼓勵企業，由被動轉為主動，讓健康意識深植於企業文化之中，不僅減少職業病與慢性病的風險， 更要積極導入數位科技，提升員工的身體活動與體會管理，推動職場健康飲食。

為引導企業從被動符合規範，轉向主動追求卓越，國健署自民國96年起推動的「健康職場認證」於今年轉型為「職場健康促進自主評核制度」。新制強調「自主管理」與「成效導向」，透過PDCA（Plan計畫、Do執行、Check查核、Action行動）循環機制，鼓勵企業依據自身產業特性與員工健康需求，擬定具體的健康策略。國民健康署表示，這項變革期望能協助企業將健康概念內化為營運文化，不再僅限於形式上的合規，而是透過實質資源投入，積極落實具體的健康行動，進一步帶動全民健康生活的風潮。

為擴大職場參與並提升榮譽感，今年度績優健康職場與優良推動人員評選機制進行重大革新。除原有的最高榮譽「健康職場永續卓越獎」外，針對「健康職場標竿獎」、「群體健康守護獎」及「健康智慧創新獎」三大類別，首度導入「金獎、銀獎、銅獎」的分級制度；同時設有「小資職場健康獎」、「優良健康職場獎」及表揚第一線推動者的「健康職場優良推動人員獎」。為激勵企業持續投入，今年更祭出高達130萬的獎金作為實質鼓勵，成功激發產業界推動量能，展現政府與企業攜手共創健康職場的決心。

本年度最高榮譽「健康職場永續卓越獎」，由日月光半導體製造股份有限公司高雄廠、台灣美光記憶體股份有限公司台中二廠及台中榮總奪得。這些企業在職業健康管理上展現了高度承諾，成功營造身心健康的友善環境，成為國內企業實踐健康台灣願景的標竿 。今日表揚大會上，亦特別安排獲獎之日月光半導體製造股份有限公司高雄廠進行「健康職場與永續發展」經驗分享，並設置海報展覽區促進交流。

國健署期盼透過績優典範的擴散，引導更多企業響應「職場新策略」，透過自主評核與持續改善，厚植「永續勞動力」，讓每一位勞工都能在健康安全的環境中發揮所長，共同成就「健康台灣」的宏大願景。