勞動部育嬰留停新制說明會 逾500位勞雇參與聆聽

「育嬰留職停薪照顧彈性化新制」將於2026年1月1日上路，勞動部9日舉辦「育嬰留職停薪照顧彈性化新制宣導說明會」，請全國性勞工、雇主團體廣邀所有事業單位及工會代表參加，針對育嬰留停以日申請及家庭照顧以時申請，在法制面及執行面提出說明並與出席人員進行交流。

勞動部說明，本次育嬰留停照顧彈性化新制，內容為「育嬰留職停薪以日申請」及「家庭照顧假以小時計」，勞工得以「日」為單位申請育嬰留職停薪，合併不超過30日。

在原請領育嬰留職停薪津貼期間內，仍可以請領八成薪資補貼；以及家庭照顧假與因照顧家人的事假，放寬得以「小時」為單位申請，且雇主不得因此扣發全勤獎金。

說明會除介紹新制方案內容及因應彈性育嬰留職停薪津貼及續保（勞保及健保）申請程序簡化措施外，也針對即將於明年1月1日上路的病假新規定進行權益說明，期協助事業單位更加瞭解。

勞動部表示，本次活動共吸引逾500位報名參加，除了全國性及地區性勞雇團體外，還包括半導體、製造業、金融及保險業、批發及零售業、住宿及餐飲業、資訊及通訊傳播業、醫療保健及社會工作服務業等各行各業參與，顯見事業單位對於保障勞工權益之重視。

勞動部未來會持續辦理相關說明活動，協助企業了解最新政策。有關育嬰留職停薪照顧彈性化方案懶人包、申辦問題、實務執行面或相關問答Q&A，詳情請至勞動部官網「建構友善生養職場專區」查閱。