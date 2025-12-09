福利還折磨？別以為員工很愛 Z世代「最顧人怨福利」竟是這項

面試心得平台《面試趣》與薪資查詢平台《比薪水》聯合調查「員工最不喜歡的公司福利」，員工旅遊壓倒性奪冠，接下來依序是聚餐、尾牙、零食櫃、交換禮物。新世代不再買帳「表面和樂」的團體活動，自主權才是王道。

員工旅遊原本意在增進團隊情感，卻成了最不受歡迎的項目。專家分析，員工反感的主因在於「失去自主權」與「犧牲私人時間」。

旅遊需與不一定熟識的同事相處、配合既定行程，完全談不上放鬆。對喜歡獨旅的員工來說，更是極大痛苦。更惡劣的是，許多企業要求員工動用特休假，形同變相扣假，不參加還會被貼上「不合群」標籤！

聚餐、尾牙，同樣逃不出「團隊意識」的魔咒。《面試趣》指出，這兩項活動淪為職場社交的延伸，員工被迫參與，若辦在下班時間更讓員工反感。許多人表示，不喜歡尾牙上台表演、發言，甚至有新人缺席遭主管記恨。

零食櫃、交換禮物也不討喜。不少員工分享，公司的零食櫃不是免費供應，得自掏腰包、輪流補貨。交換禮物則造成額外負擔，必須自費、揣測同事喜好，深怕搞砸職場人際關係。