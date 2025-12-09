人脈榨光就掰了？她曝保險業務員「暗黑手段」 兩派網友掀論戰

不少人都會購買保險商品，以備不時之需。對此，一名女網友分享，自己曾短暫待過壽險業，很多新人一開始就榨光身邊人脈，做不到幾筆業績，只能黯然離開；還有些人為了成交甚至出現退傭、用身體換單等誇張行徑。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在Dcard以「多少保險業務死在沙灘上」為題，指出當初被朋友拉進壽險業，考了一堆證照後，做了一年根本賺不到錢，還得靠兼職來貼補生活費。就算是好不容易談下來的客戶，也會被前輩搶走，新人一入行就是把身邊親朋好友都推一輪產品，資源耗盡後就只能離開。也聽過有業務為了成交，會私下退傭或與客戶發生關係，讓她直呼「完全看不懂，真的很奇怪」。

貼文一出後，不少身為保險業務員的網友反駁，紛紛表示「應該是妳加入的團隊選擇了這種方式吧，不要以偏概全」、「我覺得是妳遇到的人奇怪，不是這個圈子奇怪，我在這個行業做第五年了，我的家人也是做業務二十年多了，完全沒有遇過用妳說的這種方式」、「上床換業績真的是個人行為，無法直接認為保險或是房仲都是這樣」、「為什麼我身邊的人都不會這樣？是不是妳的單位有問題」。

不過，也有部分網友認同原PO意見，指出「保險、房仲、職軍門檻超低，根本沒有門檻誰都能做，當然老鼠屎一大鍋」、「我認識的做保險的全都失敗，一個後來去逼條碼，一個重讀大學，一個去做工地和兼差」、「就很兩極化啊，賺得到錢的賺很多，沒賺到錢的當然一堆」、「找你加入保險，為什麼門檻低？說穿了就是為了你的親朋好友的人脈，你的人脈做完了，對營業所的價值也就結束了」。