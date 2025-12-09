AI 轉型推動薪資上揚 製造業經理人年薪衝137萬元

快訊

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導

製造業朝向數位與AI轉型，強力推升人才需求與薪資水平，連帶使AI相關的非主管職年薪逼近百萬元大關。一線技術員也受缺工影響，薪資年增幅突破兩成。

104AI職涯顧問9日發布《2025製造業薪資報告書》顯示，非主管職中，汽車銷售人員靠業績加成，年薪中位數達105萬元，居非主管職之冠。而掌握AI轉型關鍵的系統分析師、專案經理，年薪中位數可達96萬元。

在主管職方面，製造業高薪職務集中於經營決策、研發創新與市場開發三大領域，其中，經營管理主管的年薪中位數以137萬居冠。涵蓋軟體專案、硬體工程研發、其他工程研發的工程研發主管，年薪中位數落在125萬元到131萬元之間；專案管理、產品企劃、業務主管等職務，年薪中位數亦突破百萬水準。

非主管職的高薪族群，則集中在技術專業與AI數位轉型相關領域。除了汽車銷售人員年薪中位數105萬元最高外，韌體、硬體研發、半導體設備工程師的年薪也介於84萬元到94萬元之間。報告反映出，製造業在升級過程中，已逐步轉向以研發、資訊與服務價值鏈為核心的人才結構。

第一線技術員受缺工效應影響，薪資成長幅度寫下同期新高。報告比對近二年薪水發現，非主管職中薪資成長幅度最高的是生產設備工程師，年薪中位數從2024年的64萬元提升至2025年的79萬元，成長25%。機械裝配員則從48萬元成長至59萬元，成長幅度達22%。

薪資成長強勁的職務，多集中在組織營運的關鍵職務與維持產線穩定的第一線技術職。104資深獵才顧問吳憶伶分析，企業面對轉型與管理複雜度提升，對策略與管理人才投入更多成本以提高留任率，例如行政主管與經營管理主管的年薪成長幅度，分別寫下25%與24%。同時，為穩定產能、留住熟練技術人力，企業普遍透過調薪來改善生產設備工程師、機械裝配員等第一線技術職的待遇，並強化激勵機制。

在職缺方面，報告書中也顯示，2025年製造業每月徵才高峰預計突破16萬人。工作機會數最多的前三名，分別為機械設備製造修配業的2.3萬個、金屬製造業的2萬個，以及食品菸草及飲料製造業的1.9萬個。其中，電力機械設備製造業的求供比為12.9，平均每位求職者可分到近13個工作機會，其次為金屬製造業的11.2和運輸工具製造業的11.1個，顯示這些都是工作相對好找的領域。

