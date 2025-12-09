周休三日可不可行？學者示警「一步到位」問題多 建議這裡先試點

台灣工時過高，3年內2度有民眾提案希望推動「週休三日」，不過學者指出，若台灣採取「一步到位」式的週休三日，產生的問題可能會比現況更多，特別是醫療院所，可能不再能提供每週7天的服務，影響患者權益，建議採階段式推動，公務機關可先行試點，再接著逐步拓展。

近期國內有民眾在「公共政策網路參與平台」提案，希望台灣推動「週休三日」，該提案並於10月初突破附議門檻，依規定，行政機關必須於12月7日前回應。其實，這已非第一次有民眾提出「週休三日」的倡議，早在2023年就有同樣的提案被提出，可惜鎩羽而歸，而這項建議不斷被提出，背後的原因，是台灣的工時過高。

為何要週休三日？工時已過高

根據勞動部的統計，2024年台灣勞工的平均總工時為2030個小時，在全球主要經濟體中排名第5，更是亞洲第2（前5名分別為墨西哥、新加坡、哥斯大黎加、哥倫比亞、台灣），平均工時超過絕大多數的已開發國家，連發展程度相近、鄰近的日韓都難望其項背。日本、韓國2023年的平均工時為1637小時、1874小時，與此相較，台灣該年為2020小時。

台灣若實施週休三日，有人認為恐加劇缺工現象，不過中經院助研究員賴偉文指出，會產生缺工問題，主要是兩個因素：勞動力供給不足、勞動力需求過高。從整體來看，如果週休三日、每日工時8小時，代表勞工每週的平均工時將從40小時，略減至32小時，會拉高企業對勞動力的需求，但若只是勞動力需求的增加，賴偉文認為，這樣的缺工問題是可以緩解的。

若從個別產業來說，週休三日對不同產業的衝擊力各不相同，以餐飲業、零售業等勞力密集的服務業來說，衝擊力可能會較大，原因是這些產業本就需要大量的人力，一旦實施週休三日，會再進一步提升勞動力的需求，「基本上這些行業的是排班制，實施週休三日，就會需要更多的人進到排班系統來。」

週休三日難以施行的理由：醫療業勞動力供給不足

特別是醫療業，目前整個產業的缺工問題並非「勞動力需求過高」導致，而是「勞動力供給嚴重不足」，若實施週休三日，在供給已嚴重落後的情況下，又大幅提升對醫護人員的需求，整體的缺工問題將更嚴重，部分醫療院所可能無法再提供每週7天的醫療服務，影響患者的權益。

不單是服務業，勞力密集程度相對較高的製造業，也不見得適合推動週休三日，「因為我們很多製造業，主要是靠外國訂單，如果急單來了呢？」整體模式可能無法適應週休三日的工作形態。

從個別行業來看，每個產業的特性與人力運用結構不一，能否所有產業都實施週休三日制度，可能有待討論，因為愈勞力密集，必須要人對人進行服務的產業，就愈不適合推動週休三日；而可以遠距、自動化及數位化程度較高的，就愈適合推動週休三日。

冰島、英國提高人均生產力，全球唯二落實週休三日

若從國際案例來看，目前落實週休三日的國家，主要是冰島、英國兩國，但他們能實施週休三日，背後也是有些立論基礎。大體上的作法，是政府提供補助，協助企業推動自動化、改善生產流程，並且不採用「一步到位」式的改革，而是階段性讓勞工工時減少，這樣的作法，或許值得台灣參考。

賴偉文指出，一旦全面落實週休三日，對企業來說，最直接的影響就是成本上升，「站在廠商的立場，若成本增加，就必須要在其他地方予以補足。」比方說冰島與英國就是將人均生產力提高，5天的工作量4天就能做完，讓企業的生產力不受影響，讓企業願意接受週休三日制度。從生產力的角度來看，現階段台灣有條件實施週休三日的產業，可能只有半導體這類高附加價值的行業能做到。

他建議，若台灣要推動週休三日，應採取階段性的作法，若採「一步到位」式的改革，產生的問題可能會比現狀多更多。或許可先從公務機關進行試點，避免強推週休三日，導致企業變相對對勞工「減薪」。若公務機關運行週休三日，確定整體的服務效率、量能不受影響，接下來就可逐步推廣到合適的產業運作。

週休三日的優點：可擴大內需，刺激企業加薪緩解缺工

另外，推動週休三日可讓民眾擁有更多休閒時間，增加更多出門旅遊、外食等消費機會，有望擴大整體內需，這代表服務業對勞工的需求將顯著拉高，將給與企業加薪的動力。

賴偉文以從業人員約45萬人的餐飲業為例，目前餐飲業大喊缺工，主要是餐飲業以小微企業為主，成本壓力本就相對較大，企業加薪動力低迷，只希望政府開放外勞，用「低成本」人力補足缺口，導致整體勞動環境不佳，在這樣的狀況下，當然會產生缺工。

他說，若週休三日能擴大台灣的內需市場，隨著企業的利潤、勞動力需求上升，或許能提供企業更多加薪動力，讓勞工更願意留在餐飲業服務，產生正向循環，解決目前的缺工問題。

工時過高，導致週休三日的倡議頻繁被提出，反應許多人對提升工作與生活的期待，也顯示社會對勞動條件改善與生活品質提升的關注。

