零售業寒冬？月薪10萬元也走人 過來人吐苦水：身心壓力大到崩塌

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
年底是百貨周年慶旺季，百貨專櫃銷售獎金誘人，但高獎金付出身心壓力，不是人人都可以承受。圖為示意圖。圖／本報資料照片
1111人力銀行針對零售業徵才現況調查顯示，由於年輕人對零售業興趣下滑，轉往其他產業，以及少子化導致應徵人數減少」，零售業平均徵才難度6.6，難度愈來愈高。雖然零售業銷售業績獎金高，不乏單月衝出10萬元高薪機會，但付出的身心負擔，也有不少過來人最後身心失衡決定轉換跑道。

麥麥（化名）從事銷售業有長達10年的時間，從事服飾、輕珠寶、專櫃香水到精品包，底薪加獎金，平均每個月可以進帳6-7萬，周年慶期間業績翻倍，最多曾經單月收入10多萬，高薪的背後也充斥許多工作甘苦。

從業期間遇過形形色色的客人，但最難處理的還是同事彼此競爭的問題，麥麥除了自己業績達標外，也要負責團隊業績達標，協助每個人的KPI，還要處理同事搶客人的較勁，而身為櫃長的他，要寫周報、月報、開會，下班後要照顧生病的家人，當時身心壓力極大幾乎崩塌，曾經他在站櫃時，狂冒冷汗嘔吐不止，最後公司體諒他需要在家休養，讓他非自願離職，可以申請失業補助維持生計。

麥麥表示，銷售業績亮眼的原因在於「用心」而已，他舉例在銷售香水時，他會記錄主顧客的生活背景、工作性質以及個人喜好，然後建議在不同場合使用不同味道的香水，用說故事方式演繹產品，自然能打動客人掏錢買單。

麥麥說，他想要走向幕前表演，目前以接通告及臨演為主，想讓更多觀眾看到他的才華，偶爾在百貨專櫃兼職打工賺取生活費，他建議想投入零售業的求職者，想拿高薪的前提，保持工作熱忱是最重要的。

35歲的Amy，疫情前曾在機場免稅店銷售菸酒。那份工作外表體面但錄取率低，30位面試者中，只錄取5人。然而真正的挑戰，是進到職場後才開始。為了趕早班，她每天凌晨四點就得出門，通過安檢後五點半準時站上第一線，迎接五點四十分起飛的班機；晚班經常忙到深夜十二點、一點才能下班，兩班輪替讓她長期處於調時差狀態，常常一覺驚醒，還不確定自己今天是上早班還是晚班。

不只如此，「資深搶業績」的職場文化也讓新人步步為營。有次Amy遇到認識的導遊，向她訂購30瓶酒，但有學姊卻試圖「代打」搶單。甚至有人會利用人脈或假日「免費加班」衝業績，讓整個工作環境更形競爭。當時業績未達百萬標即被扣薪，Amy雖在高壓之下仍能維持每月六、七萬元收入，只是長期超時、精神緊繃，使她意識到身體負荷難以持續，最終只做了五個月就離開。

轉戰百貨後，她投入珠寶品牌門市銷售，感受到更協作、也更健康的職場節奏。珠寶業績相對容易達標，團隊氛圍良好，一起衝刺團績，讓她重新找回銷售現場的成就感和樂趣。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

業績 香水

