港務公司擴大徵才322人 起薪4.2萬起

台灣港務公司今天宣布，明年度將擴大徵才322名，招募職缺涵蓋航運管理等18個類科，助理事務員及助理技術員起薪新台幣4萬2830元，年終獎金最高4.4個月。

台灣港務公司今天發布新聞稿表示，明年啟動擴大招募，正、備取合計322名，招募職缺涵蓋航運管理、業務管理、資訊管理、資訊工程、交通管理、交通技術、航運技術、土木、電機、機械、業務行政、法務、環保、職安衛、護理、政風、財務、會計共18個類科，服務地點包括基隆港、台北港、蘇澳港、台中港、高雄港、安平港、布袋港、澎湖港、花蓮港。

港務公司說，助理管理師及助理工程師起薪5萬8410元、高級事務員及高級技術員起薪4萬9690元、助理事務員及助理技術員起薪4萬2830元，年終獎金最高4.4個月。

為了明年擴大招募，港務公司表示，「港口續航．未來啟航—台灣港務公司115年度招募說明會」於12月20日至明年1月10日於高雄、台中、基隆及花蓮舉辦，將由港務公司高階主管與第一線港務人員分享自身經驗。