快訊

「菜鳥的危險行為」！日本退將揭解放軍心態 雷達照射日F-15恐踩紅線

趙震雄根本演藝圈惡霸 導演、演員、經紀人全都被他揍

蔣萬安民調大幅領先綠營…若遇王世堅有「2警訊」 北市回應了

港務公司擴大徵才322人 起薪4.2萬起

中央社／ 台北8日電

台灣港務公司今天宣布，明年度將擴大徵才322名，招募職缺涵蓋航運管理等18個類科，助理事務員及助理技術員起薪新台幣4萬2830元，年終獎金最高4.4個月。

台灣港務公司今天發布新聞稿表示，明年啟動擴大招募，正、備取合計322名，招募職缺涵蓋航運管理、業務管理、資訊管理、資訊工程、交通管理、交通技術、航運技術、土木、電機、機械、業務行政、法務、環保、職安衛、護理、政風、財務、會計共18個類科，服務地點包括基隆港、台北港、蘇澳港、台中港、高雄港、安平港、布袋港、澎湖港、花蓮港。

港務公司說，助理管理師及助理工程師起薪5萬8410元、高級事務員及高級技術員起薪4萬9690元、助理事務員及助理技術員起薪4萬2830元，年終獎金最高4.4個月。

為了明年擴大招募，港務公司表示，「港口續航．未來啟航—台灣港務公司115年度招募說明會」於12月20日至明年1月10日於高雄、台中、基隆及花蓮舉辦，將由港務公司高階主管與第一線港務人員分享自身經驗。

基隆港 職缺 花蓮

延伸閱讀

記憶體荒燒到簽長約？網兩派熱議：超級利多或上演航運2.0

36K徵站務員要求英文…高鐵待遇挨批慘 員工曝4優勢勝過坐辦公室

沒50K不做？他月薪3字頭好迷惘 過來人一句話點破差距關鍵

保障新進醫護起薪 護理師全聯會挺改革留人才

相關新聞

百名移工上街 籲廢除工作年限

移工團體數百人昨天上街遊行，呼籲應廢除工作年限，台灣移工聯盟發言人吳靜如表示，藍領移工在台灣工作年限為十二年，近年，政府...

勞部：留才久用方案 近3年已6萬資深移工轉技術人力

移工團體今天走上街頭，呼籲廢除藍領移工工作年限。勞動部回應，移工透過留才久用方案轉技術人力，即不受工作年限限制；自202...

被拔擢當主管就像懲罰？頂尖人才升官後反變「喪屍式工作」真相

升遷，不是每個人夢寐以求的事嗎？ 事實可能跟你想的不一樣。

影／移工遊行籲廢除藍領工作年限 嘆像生鮮肉品過期就丟

台灣移工團體今天下午舉辦移工大遊行，訴求廢除藍領移工工作年限，許多屆滿年限移工雖很想繼續留台工作，卻因年限到，只能無奈離...

移工遊行高喊廢除在台年限 裝扮成肉片嘆有保鮮期

今數百名移工及相關團體於勞動部前集合，舉辦移工大遊行，要求我政府廢除藍領在台工作年限。許多移工除現場高歌外，也以不同的「...

移工大遊行高喊廢除工作年限 不讓「留才」變「流才」

許多移工團體今天中午於勞動部前集合，舉辦「2015廢除工作年限-移工大遊行」，遊行終點為立法院，出發前現場已聚集數百人。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。