百名移工上街 籲廢除工作年限

移工團體數百人昨天上街遊行，呼籲應廢除工作年限，台灣移工聯盟發言人吳靜如表示，藍領移工在台灣工作年限為十二年，近年，政府提出了中階聘僱制度，但決定權在雇主手上，申請轉換中階移工還須支付高額仲介費，許多人年限一到就得離開，留才變流才。

遊行現場有移工將自己裝扮成超市的生鮮肉片，貼著有效期限十二年等標示，竟指藍領移工年限一到就被丟棄；另有許多移工背著燈籠做的炸彈，象徵倒數計時，十二年到了就爆炸。

吳靜如表示，藍領移工在台灣工作年限為十二年，許多屆滿年限的移工雖然想繼續留台工作，只能無奈離境。

近年，政府提出了中階聘僱制度，希望吸引技術熟練的勞工留台，但是否留任並協助移工申請中階，決定權在於雇主，移工為了留下來，要接受更多不利條件，面對更多被仲介雇主剝削的風險。

另根據勞動部近期推出的跨國勞動力精進方案，自二○二六年開始，製造業的中階技術人才人力比率上限，從原本的百分之廿五上升到百分之百，即該企業所聘僱的藍領移工可以全是中階技術人才，但移工因為工作年限而無法續留台灣，只好轉去其他國家，儼然就是流才，而非留才。

勞動部回應，資深移工轉任中階後，即不受工作年限限制。自二○二二年起至今年十一月底止，已有六萬名資深移工轉任為外國技術人力，平均每年增加一點六萬餘人；另製造業資深移工轉任技術人力的留用比率上限放寬至百分之百，此調整不僅能提升雇主因上限放寬而留用資深移工的意願，也能讓資深移工擁有更多的轉任與留用機會。