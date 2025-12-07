影／移工遊行籲廢除藍領工作年限 嘆像生鮮肉品過期就丟

台灣移工團體今天下午舉辦移工大遊行，訴求廢除藍領移工工作年限，許多屆滿年限移工雖很想繼續留台工作，卻因年限到，只能無奈離境，比喻移工就像超市生鮮肉品，保鮮期到了就遭丟棄。訴求「廢除藍領移工工作年限」，呼籲勞動部將基本的勞動權利還給藍領移工。

遊行隊伍中多位移工身後背著大型紙製的假炸彈，並將假炸彈上的年限塗黑，表達希望「炸開年限」的訴求。也有多名年輕移工將自己打扮成超市生鮮肉品，產地寫著「印菲越泰」，有效期限為12年，再貼上好管、耐操、便宜、廉價等標籤，指工作期限像是保鮮期，過期就丟。移工聯盟指出，移工來台學到技術、經驗，卻因工作年限而無法續留台灣，只好轉去其他國家；且是否留任並協助移工申請中階，決定權全在雇主，移工為了留下來，往往只能接受更多不利條件，面對更多被仲介、雇主剝削的風險。